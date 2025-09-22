Nova pravila, novi izzivi: kako pametno izbrati dobavitelja elektrike v letu 2025?

Začetek leta 2025 je na slovenski trg električne energije prinesel pomembne spremembe. Regulirane cene so postale preteklost, ponudniki zdaj tarife oblikujejo samostojno, spremembe pri obračunavanju omrežnin in prispevkov pa so še dodatno spremenile končne zneske na položnicah. Gospodinjstva se zato znova sprašujejo, kako ohraniti nadzor nad stroški – in hkrati ravnati čim bolj energetsko učinkovito. Še več: kako pri vseh teh spremembah ostati tudi finančno vzdržni? V takšnih razmerah postaja izbira dobavitelja elektrike vse pomembnejša. Ključno je najti partnerja, ki razume novo realnost ter ponuja prilagodljive, pregledne in dolgoročno vzdržne rešitve. Prav to združuje Skupina Petrol s podjetjem Petrol in hčerinskim podjetjem E 3 .

V hitro spreminjajočem se okolju postajata poznavanje lastne porabe elektrike in izbira pravega ponudnika ključna. Foto: Shutterstock

Dejstvo je, da se vse več gospodinjstev zaveda pomena pametnega ravnanja z energijo in trajnostnih rešitev. Spremembe na energetskem trgu so marsikoga prisilile k razmisleku: kako porabljamo energijo, koliko nas to stane – in kaj lahko naredimo drugače.

Razmišljati o energiji danes pomeni več kot le primerjati cene. Gre za iskanje načinov, kako porabljati manj, izbirati bolje in živeti bolj trajnostno. Spreminjati navade, razumeti lastno porabo in izkoristiti možnosti, ki jih ponuja odprt trg. Ne gledati na spremembe kot breme, ampak jih smiselno videti kot priložnost – za prihranek, za boljši nadzor in za bolj odgovorno ravnanje. Odločitve, ki jih sprejemamo danes, bodo oblikovale naš vsakdan jutri – tudi takrat, ko bomo odpirali naslednjo položnico.

Petrol ter E 3, da lahko v praksi združita trajnost, digitalizacijo in dolgoročne prihranke? Preberite prispevek. Ob vseh spremembah, ki jih je prinesel energetski preobrat leta 2025, si gospodinjstva danes zastavljajo številna vprašanja. Kaj se je na trgu električne energije pravzaprav spremenilo – in zakaj je to pomembno za vsakdanjo porabo? Kako v novih razmerah ohraniti nadzor nad stroški, ko cene elektrike določa trg, omrežnine pa so vse bolj odvisne od načina uporabe? Je zdaj pravi trenutek za zamenjavo dobavitelja ali se izplača počakati? Po katerih merilih sploh izbirati, ko ponudb ni malo? In morda najpomembnejše: kaj konkretno ponujata, da lahko v praksi združita trajnost, digitalizacijo in dolgoročne prihranke? Preberite prispevek.

Tržni preobrat leta 2025: kaj se je pravzaprav zgodilo?

Po letih reguliranih cen električne energije je leto 2025 prineslo velik premik. Z marcem so se regulirane cene umaknile, nadomestilo pa jih je tržno oblikovanje cen, ki ga določajo dobavitelji sami. Hkrati so začela veljati nova pravila obračunavanja omrežnine, ponovno se zaračunava prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE (prispevek za OVE in SPTE), kar skupaj pomeni precej bolj razgiban in nepredvidljiv mesečni račun za uporabnika.

V takšnem okolju ni več vseeno, kdo vam dobavlja elektriko, kdaj jo porabljate in ali imate nad porabo sploh nadzor. Za gospodinjstva to pomeni več odgovornosti – a hkrati tudi več možnosti, da z razmislekom in pravo izbiro dolgoročno prihranijo. Spremembe, ki so sprva zvenele kot obremenitev, se lahko hitro izkažejo za priložnost: za bolj premišljeno rabo energije, za prehod na trajnostne vire ter za bolj transparenten odnos med odjemalcem in dobaviteljem.

Petrol in E 3 vam s prilagodljivimi paketi, preprosto menjavo dobavitelja električne energije in programi zvestobe omogočata, da prevzamete nadzor nad svojo energetsko prihodnostjo. Foto: Petrol

Zakaj izbrati Skupino Petrol?

Petrol in njegovo hčerinsko podjetje E 3, spadata med vodilne dobavitelje električne energije v Sloveniji. Skupaj oskrbujeta več kot 185 tisoč gospodinjstev, kar ju uvršča med pomembne igralce na trgu. A številke povedo le del zgodbe – uporabniki pri obeh podjetjih iščejo predvsem zanesljivost, prilagodljivost in sodoben pristop k energetskim rešitvam.

Petrol Elektrika: več kot zgolj elektrika

Petrol uporabnikom ne ponuja le električne energije, ampak celovito in digitalno podprto uporabniško izkušnjo. Pogodbo je mogoče skleniti preprosto in na daljavo, prek spleta ali telefona (080 22 66), brez potrebe po fizičnih obiskih ali zapletenih postopkih.

Ob tem je uporabnikom na voljo program zvestobe Petrol klub, kjer lahko z vsakim računom – naj bo za elektriko, gorivo ali druge storitve – zbirajo Zlate točke in jih unovčijo za različne ugodnosti. Portal Moj Petrol pa omogoča spremljanje porabe, oddajanje stanja števca in dostop do računov – vse na enem mestu.

Za številne uporabnike je ravno kombinacija nagrajevanja zvestobe, preglednosti, digitalne dostopnosti in dodatnih koristi razlog, da Petrol vidijo kot dolgoročnega partnerja pri energetski oskrbi doma.

E 3: elektrika po meri sodobnega uporabnika

Podjetje E 3, ki je od leta 2021 del Skupine Petrol, danes oskrbuje več kot 115 tisoč odjemalcev po vsej Sloveniji. Povezava s skupino je prinesla nove možnosti za razvoj, dostop do širših energetskih rešitev in še večji poudarek na segmentirani ponudbi.

Tisto, kar E 3 ločuje od drugih dobaviteljev, je predvsem prilagodljivost. Uporabnikom so na voljo štirje različni paketi, prilagojeni različnim življenjskim slogom in energetskim navadam. Posebno pozornost namenjajo tudi okoljsko ozaveščenim uporabnikom – paket E3 Zeleni, ki temelji na elektriki iz obnovljivih virov (manjša poraba, nižji računi), je namenjen tistim, ki aktivno zmanjšujejo svoj ogljični odtis in prisegajo na varčno, premišljeno porabo. Ta paket je v akcijski ponudbi dodatno prilagojen uporabnikom, ki iščejo ravnovesje med odgovorno rabo energije in cenovno dostopnostjo.

Tako kot pri Petrolu tudi pri E 3 lahko uporabniki zbirajo Zlate točke v okviru Petrol kluba, s čimer nadgradijo svojo uporabniško izkušnjo. Pogodbo lahko sklenejo hitro in brez zapletov – prek spleta, po telefonu (080 34 45) ali s pomočjo elektronske podpore na naslovu podpora.strankam@e3.si.

Menjava dobavitelja električne energije je danes preprostejša kot kadarkoli prej. Foto: Petrol

Praktična vprašanja ob izbiri novega dobavitelja

Če razmišljate o menjavi dobavitelja električne energije ali o prehodu na drug paket, je smiselno najprej preveriti, ali imate dober pregled nad svojo porabo in stroški. Pomembno je vedeti, kolikšna je povprečna mesečna poraba, ali bi bilo mogoče del te porabe preusmeriti v čas dneva, ko je energija cenejša, ter ali je uporaba elektrike iz obnovljivih virov za vas pomemben dejavnik pri odločitvi. Poleg tega velja razmisliti o dodatnih ugodnostih, ki jih posamezen ponudnik omogoča – na primer o programih zvestobe, popustih ali dostopu do digitalnih orodij za spremljanje porabe.

Odgovori na ta vprašanja pomagajo oblikovati jasno predstavo o tem, kateri dobavitelj najbolje ustreza dejanskim potrebam in navadam uporabnika.

Primerjava stroškov in koristi

Pogosto še vedno velja mit, da je menjava dobavitelja električne energije zapleten postopek. V resnici pa je danes ta korak preprostejši kot kadarkoli prej. Ključnega pomena pa je razumevanje, da odločitev ne temelji zgolj na ceni kilovatne ure, temveč na širši sliki – na tistem, kar dobavitelj ponuja poleg osnovne storitve.

Dodana vrednost so digitalna orodja za spremljanje porabe, dostop do programov zvestobe, ki omogočajo uveljavljanje različnih ugodnosti, ter trajnostne rešitve, ki podpirajo prehod v do okolja prijaznejšo rabo energije.

Prav kombinacija teh elementov – preglednosti, prilagodljivosti in sodobnih pristopov – je razlog, da vse več gospodinjstev izbira Petrol in E 3 kot dolgoročna partnerja v energetskem vsakdanu.

Preverite ponudbo Petrol in E 3 ter se prepričajte, zakaj jima zaupa več kot 185 tisoč gospodinjstev po vsej Sloveniji.