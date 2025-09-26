Oven

Tudi danes boste imeli pomisleke, saj se ne boste sposobni predati delu s polno paro. Res je, da vam zvezde niso najbolj naklonjene. Vseeno ohranite pozitivizem, saj vas bo samo ta pripeljal daleč. Bodite potrpežljivi, saj rezultati ne bodo vidni kar čez noč. Ohranite miren temperament in mirno kri.

Bik

Pri delu ste lahko tudi bolj uspešni. Premislite o tem, kako se lotevate delovnih nalog. Nove priložnosti za poslovni uspeh so že na poti. Čeprav imate mnogo poznanstev in zanimivih stikov, jih ne želite izkoristiti. Pomislite, morda pa bi vam ravno to pomagalo napredovati. Danes boste spoznali še eno zanimivo osebo.

Dvojčka

Pokažite pripravljenost na delo. Vsekakor imate veliko delovnih obveznosti, toda če boste pokazali nehvaležen odnos, boste dosegli ravno obratni učinek. Sedaj ste pred preizkušnjo, saj nekdo misli, da si zaslužite napredovanje. Čas je, da se izkažete. Slabo voljo boste ob koncu dela pregnali z meditacijo ali fizično aktivnostjo.

Rak

Danes vas bo partner končno razumel, kar bo stvari pripeljalo na stopnjo višje. Lahko pričakujete tople in prijetne občutke, s katerimi boste premagali vse zamere iz preteklosti in spet dobili tisto, kar ste nekoč že imeli. Samski pa izkoristite svojo očarljivost in pojdite med ljudi. Navezujte stike in se družite.

Lev

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja.

Devica

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite s prijetnimi dejavnostmi.

Tehtnica

Danes boste še vedno polni energije. Zdelo se vam bo, da boste lahko mirno opravili vse delovne obveznosti, za katere ste zadolženi. Danes morate paziti na nespečnost. Planeti vam ne bodo naklonjeni, zato se ponoči ne boste ravno spočili. Privoščite si že popoldanski počitek, saj si boste tako nabrali nove moči.

Škorpijon

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se.

Strelec

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Kozorog

Če ste se pred kratkim zapletli v spor s partnerjem, vam bodo sedaj zvezde bolj naklonjene. Dopustite, da se vam približa in začnite nov dan s polno mero ljubezni. Danes se lahko odpravita novim doživljajem naproti. Samski boste razmišljali o svojih željah in potrebah. Nekdo se vas bo danes dotaknil. Občutek bo magičen.

Vodnar

Izvedeli boste presenetljive novice. Če ste vezani, vas bo partner pomiril s svojimi besedami. Vsekakor pa bo med vama prišlo do konflikta, saj se bodo vajine želje razlikovale. Prisluhnite svoji intuiciji in ji sledite. Zaupajte v vajin odnos. Samski boste preživeli zanimiv in miren večer. Spoznali boste nekoga, ki vas bo navdušil.

Ribi

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.