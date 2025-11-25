Oven

Tudi če ste imeli za danes kakšne plane, bo najbolje, da se čim prej sprijaznite, da boste morali biti precej fleksibilni. Komunikacija bo pestra in dogajalo se bo marsikaj, na kar se boste želeli takoj odzivati. Znali boste biti prepričljivi, vendar se boste želeli temeljito pozanimati, preden se boste čemurkoli zavezali.

Bik

Danes vas bo vse zelo osrečevalo. Zdelo se vam bo, da ljudje okoli vas nadvse pozitivno vplivajo na vašo kreativnost. Danes vam bodo manjše skrbi povzročale le finance, vendar ne po vaši krivdi. Nekdo vam še vedno ni odplačal dolga. Kar pogumno ga spomnite na to, vendar uporabite prijazen pristop.

Dvojčka

Nekdo si vas bo izbral za zaupnika, kar vam ne bo prav nič všeč, saj se vam bo zdelo, da želi svoje težave prenesti na vas. Tej osebi jasno povejte, da so to njene težave. Nikar ne bodite naivni in se ne vmešavajte, četudi se vam bo vse skupaj zdelo precej nedolžno. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi.

Rak

Čakajo vas globoki pogovori s prijatelji. Zaupali jim boste tudi svoje najbolj skrite občutke. Nekaj vas močno žre, zato se boste po tem pogovoru počutili veliko bolje. Ne držite vedno vsega v sebi, saj to ni dobro za vaše počutje in veselje do vsakdanjih opravkov. Naučite se poslušati svoje občutke.

Lev

Danes vam bodo težave povzročale nerešene čustvene zadeve. Vaša preobčutljivost bo lahko pripeljala do mnogih prepirov, ki jim kar ne bo videti konca, hkrati pa bodo brez pravega smisla. Vzemite v roke kakšno dobro knjigo in dan preživite v samoti, saj boste tako naredili še najmanj škode.

Devica

Pazite, da danes ne boste sklepali dogovorov ali dajali obljub, saj dan ne bo primeren za to. Izogibajte se temu že na daleč, saj vam dan ne bo naklonjen v tej smeri. Raje se posvetite družini in pa sami sebi. Poskusite se sprostiti ob sprehodu ali pa teku. V aktivnosti lahko vključite tudi družinske člane.

Tehtnica

Danes boste začutili preboj pozitivne energije. Počutje bo odlično, kar pa se bo pokazalo tudi pri vaših odločitvah. Dobili boste občutek, da bi lahko premikali gore. Samozavest pa bo povezana tudi z vašimi čustvi. Ne analizirajte preveč, ampak se spontano prepustite situacijam, pa bo dan enostavno odličen.

Škorpijon

Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Nekdo vam bo še danes pokazal, da obstaja tudi lepši način, kako rešiti težave. Nekoga pa bo zmotila vaša negativna energija. Po pogovoru boste spet žareli, iz trenutka v trenutek boste srečnejši in začutili boste, da je čas za spremembe.

Strelec

Danes boste imeli veliko energije, zato se boste počutili zelo dobro. Tudi odločitve boste sprejemali zelo samozavestno. Imeli boste občutek, da bi lahko premikali gore. Samozavestni boste tudi zaradi pozitivnih čustev. Ne analizirajte preveč, ampak se enostavno prepustite toku.

Kozorog

Uživali boste in zelo boste srečni. Nekdo se vam bo danes prekomerno posvečal in vam s tem prav polepšal dan. Pazite le, da se ne boste preveč zagnali. Počasi se daleč pride. Čeprav ste se navajeni učiti na lastnih napakah, lahko tokrat naredite spremembo. Naj bo dan brez napak.

Vodnar

Čaka vas dober dan, saj vam bo končno prinesel nagrado za ves vaš trud. Lahko pa se bodo zgodile tudi stvari, na katere ne bi upali pomisliti niti v sanjah. Vi samo sledite svojemu srcu, pa bo počutje zagotovo dobro. Dan bo naklonjen razmišljanju o prihodnosti. Pazite, da boste sprejeli prave odločitve.

Ribi

Pod hudim pritiskom boste zaradi obveznosti, ki vam jih bodo naložili. Razmislite, na kakšen način bi se lahko vsaj delno rešili pretežkega bremena. Morda bi lahko koga od bližnjih prosili za pomoč. Z veseljem vam bo pomagal, vi pa si boste to zapomnili za čas, ko bo on potreboval uslugo.