Torek,
25. 11. 2025,
22.25

astrologija horoskop strelec oven devica

Torek, 25. 11. 2025, 22.25

Ljudje, rojeni v teh znakih, ne znajo lagati

Medtem ko se mnogi trudijo, da z iskrenostjo ne bi koga prizadeli, pa obstajajo tudi ljudje, ki za to nimajo potrpljenja. Za tri nebesna znamenja velja, da vedno izrečejo tisto, kar mislijo, brez filtra in olepševanja.

Oven

Ovni so znani po svoji neposrednosti in tudi nepotrpežljivosti. Ne poznajo slepomišenja, in če jih vprašate za mnenje, ga boste dobili - takoj, surovo in brez olepševanja. Ne vidijo smisla v diplomatskih igricah in zavitih besedah, zanje je resnica najhitrejša pot od točke A do točke B. Ta brutalna iskrenost je redko zlonamerna, ovni pač izrečejo, kar mislijo. Ne razmišljajo o tem, kako bodo njihove besede vplivale na vas, ste pa lahko prepričani, da z njimi vedno veste, pri čem ste. Laži in pretvarjanje so zanje izguba energije.

Strelec

Strelci so večni iskalci resnice, njihov moto pa bi lahko bil: "Resnica vas bo osvobodila, a vas bo najprej tudi razjezila." Imajo namreč prirojeno potrebo, da izrečejo tisto, kar se jim zdi univerzalna resnica, pri tem pa pozabijo na družabne norme in takt. Njihova iskrenost nima meja in se včasih izrazi kot nespreten komentar, izrečen v popolnoma napačnem trenutku. Iskreno ne razumejo, zakaj bi koga užalilo neizpodbitno dejstvo, na primer to, da vam nova pričeska ne pristaja. Mislijo, da vam s tem delajo uslugo.

Devica

Device mojstrsko analizirajo podrobnosti, njihov ostri um pa opazi vsako nepopolnost. Njihova iskrenost izvira iz globoke potrebe po redu, pravilnosti in izboljševanju. Ko dajejo svoje mnenje, je to običajno v obliki "konstruktivne kritike", ki lahko zveni precej brutalno. Pohval ne delijo zlahka, zato pa brez oklevanja izpostavijo vsako napako. S tem nočejo nikogar ponižati, ampak le pomagati. Iskreno so prepričane, da z izpostavljanjem pomanjkljivosti delajo uslugo vam, sebi in vsemu svetu.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop oven horoskop devica horoskop horoskop
