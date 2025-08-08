Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
8. 8. 2025,
21.56

Petek, 8. 8. 2025, 21.56

43 minut

Moški, rojeni v teh znakih, z lahkoto osvajajo ženske

par, zveza, ljubezen

Foto: Shutterstock

Nekaterim moškim se preprosto ni mogoče upreti. To ni nujno povezano z njihovim videzom, ampak tudi s šarmom, načinom govora, obnašanjem in samozavestjo. Takšno zmagovito kombinacijo lastnosti imajo običajno pripadniki teh treh nebesnih znamenj.

Lev

Moški, rojeni v znamenju leva, izžarevajo samozavest in toplino, ki pozornost privlačita kot magnet. Radi so v središču dogajanja in vedo, kako vzbuditi občudovanje, kako prisluhniti in kako se predstaviti v najboljši luči. Vedo, kdaj morajo biti resni, kdaj pa lahko šarmirajo s svojim humorjem. So zelo velikodušni in pozorni do svojih partneric, zaradi česar so še toliko bolj privlačni.

Tehtnica

Moški, rojeni v znamenju tehtnice, imajo izpiljen okus, znajo izbirati lepe stvari in so zelo prijetni sogovorniki. S svojim vedenjem dajejo vtis prefinjenosti in romantičnosti, zaradi česar se ženske hitro zagledajo vanje. Radi ugajajo, a pri tem ne izgubijo svoje identitete, s to kombinacijo privrženosti in osebnega sloga pa so neizmerno privlačni. Vedno pustijo dober vtis, pa naj gre za prvi ali stoti zmenek.

Škorpijon

Moški, rojeni v znamenju škorpijona, delujejo skrivnostno in intenzivno, kar je številnim ženskam neizmerno privlačno. Svojih čustev ne razkrivajo zlahka, ko pa se odprejo, pokažejo neverjetno strast in predanost. Imajo močno notranjo energijo, ki privlači kot magnet, znajo pa tudi pokazati, kaj hočejo. Njihova privlačnost ni v plehkih gestah, ampak v silovitem vtisu, ki ga pustijo v ljudeh.

Preverite svoj dnevni horoskop.

