Nebesni znamenji, ki gresta vsem na živce

Vsak ima svoje slabosti, a nekateri ljudje prav vsem stopijo na žulj. Lahko je krivo njihovo obnašanje, potreba po dominaciji ali nuji, da imajo vedno prav, v vsakem primeru pa jih drugi težko prenašajo. Praviloma so to ljudje, rojeni v enem od teh dveh znakov horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so družabni, hitri in duhoviti, istočasno pa tudi neverjetno nepredvidljivi. Ker ves čas spreminjajo svoje mnenje in potrebujejo neprestano mentalno stimulacijo, povsem izčrpajo ljudi okoli sebe. Pogosto prevzamejo pogovor in ga spremenijo v lasten monolog, pri čemer brez opozorila skačejo s teme na temo. Zdi se, kot da sogovornikov sploh ne poslušajo, ampak le čakajo na priložnost za repliko. Mnogim se zato zdijo naporni in plehki, čeprav gre v resnici le za njihov nemiren in radoveden duh.

V odnosih z drugimi pogosto povzročijo zmedenost - v enem trenutku so šarmantni in zaupni, že v drugem pa hladni in distancirani. Zaradi tega dajejo vtis, da jim ni mar ali da so neiskreni, čeprav to običajno ni res. Njihov način izražanja čustev preprosto ni tipičen, njihova duhovitost in radovednost pa jim preprečujeta tkanje globljih vezi. Ljudem, ki imajo radi stabilnost in jasno začrtane meje, gredo dvojčki hitro na živce, če pa se naučijo sprejeti njihovo zapletenost, lahko odkrijejo zelo zanimivo in predano osebo.

Oven

Ovni so znani po svoji samozavesti in energičnosti, a ta silovitost pogosto prestopi mejo taktnosti. So impulzivni, neposredni in ni jih strah izreči ničesar, kar si mislijo - tudi takrat, ko jih ni nihče nič vprašal. Ker imajo močno potrebo po nadzoru in želijo v vsem biti prvi, lahko tistim, ki imajo raje mirnejši tempo, delujejo zelo naporni. V razpravah ne odnehajo zlahka, in ko nekaj hočejo, to hočejo takoj. Zaradi tega marsikomu dvignejo pritisk, čeprav se sami tega sploh ne zavedajo.

Po drugi strani ovni ne prenašajo pasivnosti in zavlačevanja, zato hitro izgubijo potrpljenje ob ljudeh, ki ne razmišljajo tako hitro kot oni. Njihova neposrednost lahko deluje kot napadalnost, čeprav se za tem skriva le iskrena želja, da bi razrešili stvari. V družbi pogosto dominirajo, kar gre na živce tistim, ki se želijo enakopravno izraziti. Ovni ne marajo čakanja in prilagajanja, zaradi česar so zelo zahtevni sogovorniki. A čeprav gredo marsikomu na živce, vsakdo opazi njihovo iskrenost in predanost.