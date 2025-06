Največji ljubitelji živali se rodijo v teh dveh znakih

Ljubezen do živali je med najbolj plemenitimi osebnostnimi lastnostmi. Za dve nebesni znamenji velja, da sta do živali še posebej nežni in skrbni.

Rak

Raki so znani po svoji empatiji in močni družinski privrženosti, njihovo toplino pa občutijo tudi živali. Zanje je skrb za domače ljubljenčke popolnoma naravna stvar, pogosto skrbijo za zapuščene ali bolne živali in so pripravljeni zatočišče ponuditi vsakemu bitju, ki ga potrebuje. Raki v življenju potrebujejo nežnost in bližino, zato ni čudno, da jih živali pomirijo in napolnijo s pozitivno energijo. Zanje so domači ljubljenčki enakopravni člani družine.

Potrebe svojih ljubljencev imajo vedno v mislih in vedno pazijo na to, da jim zagotavljajo vse, kar potrebujejo. Ni jim težko zgodaj vstati, da bi nahranili mačko ali na sprehod peljali psa, neredko pa so tudi v vlogi rešitelja živali z ulice. Njihova empatija pride do izraza v vsaki situaciji, zato bodo vedno priskočili na pomoč, če vidijo, da je kakšna žival v težavah. Prav zato s svojimi ljubljenčki vedno spletejo močno čustveno vez.

Devica

Device so znane po svoji skrbnosti, odgovornosti in občutku za podrobnosti, zaradi česar so izjemno dobri skrbniki živali. Rade imajo red in varnost, njihova skrb za živali je zato zelo organizirana – ljubljenčke redno vozijo k veterinarju, pazijo na njihovo prehrano in vsak vidik njihovega življenja. Device čutijo močno povezanost z vsemi živimi bitji, zato pogosto prostovoljno pomagajo na področju skrbi za živali. To jim prinaša veliko zadovoljstva in občutek izpolnjenosti.

Device so skrbi za dobrobit ljubljenčkov zelo predane in ničesar ne prepuščajo naključju. To se še posebej izrazi pri pazljivem izbiranju hrane, igračk in drugih pripomočkov, ob čemer nikoli ne izpustijo priložnosti za dodatno izobraževanje o potrebah živali. Ob skrbi za lastne ljubljenčke pogosto tudi druge spodbujajo k odgovornemu ravnanju z živalmi, zato so pravi vzor za vse, ki si želijo skrbeti za kakšnega živalskega prijatelja.