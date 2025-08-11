Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
1.00

1 teden, 2 dneva

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 1.00

Dnevni horoskop: ovni poskusite zgladiti spor, dvojčkom se obeta novo razmerje

ženska, dekle, poletje | Foto Pixabay

Foto: Pixabay

Dnevni horoskop za 11. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Nastopile bodo težave med vami in vašimi sorodniki ali sosedi. Vsekakor bo potrebna vaša zmožnost uvajanja kompromisov. Če ne boste previdni, se bo to lahko obrnilo v bitko volj. Še isto minuto, ko se bo pojavil spor, se poskusite pogovoriti in obrniti situacijo na boljše. Drugače bodo izrečene stvari, ki ne bi smele biti in čustva bodo še dolgo ranjena.

Bik

Finančne zadeve vam bodo povzročile nekaj glavobolov. Raztrgani boste med željo, da bi denar pospravili na stran za prihodnost, in med željo, da bi kupili nekaj, kar si želite že dolgo časa. Obstaja način za oboje. Shranite malo manj in poskusite najdi dobro ceno za vaš izdelek. Dobro premislite vse možnosti in jih rešite, preden se boste spravili ob pamet.

Dvojčka

Misli o ljubezni vas bodo vodile skozi dan, ocenjevali boste lepoto in predvsem uživali v okolici. Bilo bo bolj duševno in čustveno zadovoljujoče, kot fizično. Čas bo enkraten, da razporedite vaše socialne aktivnosti, prijaznost vam bo v velik plus. Če boste to naredili, se vam obeta novo razmerje.

Rak

Duhovni preboj bo prinesel občutek zmedenosti. Odstranite vse nepotrebno, kot so pretekle travme, čeprav se z novimi stvarmi ne boste želeli soočiti. Ključno bo, da se boste sprostili, če želite napredovati kot človeško bitje. Čeprav bodo vključene tudi solze, bo to za vas pozitivni razvoj. Nato boste spet srečni in svobodni.

Lev

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči, kot so vaša. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in strogi.

Devica

Prijateljstvo in materialne ugodnosti bodo prišle do vas, zdelo se vam bo, kot da ste zadeli na loteriji. Postali boste zelo socialni in družabni. Čas bo pravi, da preživite nekaj časa z ljudmi, ki jih resnično poznate in se boste z njimi imeli neizmerno dobro. Prepustite se toku dogodkov in uživajte.

Tehtnica

Prijateljstvo in ljubezen uspevata. Dosežete lahko ravnotežje med dajanjem in sprejemanjem, govorjenjem in poslušanjem, potrudite se. Vse socialne in skupne aktivnosti vam bodo v korist. Počnite nekaj posebnega z osebo, s katero ste si blizu ali povabite ven osebo, s katero si želite biti blizu.

Škorpijon

Vaše vrednote bodo v nasprotju s partnerjevimi. Nekdo bo preveč pragmatičen in drugi preveč idealističen. Eden se bo zdel brezčuten, drugi bo živel v sanjskem svetu. To bi lahko bil mejnik v vajinem razmerju, če bo pristop pravilen. Če ne bosta mogla ustvariti zmagovalne situacije za oba, ponovno premislita.

Strelec

Spet boste našli svoj notranji mir in okrepili tudi fizično zdravje. Kar nekako odmaknjeni boste od sveta in razmišljali boste, če smete narediti nov korak. Le s težavo in težkimi koraki se boste podali proti cilju, ki ga nikakor ne morete doseči. Premišljevali boste o nekih novih načrtih.

Kozorog

Zelo boste skeptični zaradi neke osebne okoliščine, toda nekako mirno se boste sprijaznili s to situacijo in spontano pričakovali najboljše rezultate. Začutili boste povezanost med vašimi čustvi in razumom. Skrbno boste nadzirali svoja čustva in se ves čas zatekali v svojo notranjost.

Vodnar

Občutili boste neko novo ustvarjalno energijo in samozavest. Odločno boste pokazali, da ste vi tisti, ki boste najprej pri sebi sprožili notranjo spremembo in osvežili podobo. Zavedati se boste začeli, da je najprej potrebno spremeniti sebe, da lahko dajemo nasvete drugim. Odličen zgled drugim boste.

Ribi

Ne naredite danes česa, kar ni v vaši navadi. Naj bo danes dan, ko si boste odpočili in nabrali novih moči, ki jih še kako potrebujete. Ne boste preveč aktivni, kar je tudi prav. Zaslužite si počitek in današnji dan bo kot nalašč za to. Tudi če boste dan preživeli v samoti, vam bo lepo.

