"Hotela sem živeti zdravo, a končala sem pri zdravniku"

Jesen ni le čas, ko narava spremeni barve. Je idealen trenutek, da si vzamemo čas zase, za gibanje na svežem zraku, kolesarjenje, morda celo jogo na prostem. Po poletnemu počitku telo hrepeni po ponovni aktivaciji, a mnogi ob tem pozabljajo, da je prav v teh dneh telo najbolj občutljivo, tako na spremembe temperature kot na premalo kakovostne priprave. Če se k intenzivnejšim športnim aktivnostim vrnemo brez ustreznih in postopnih pripravljalnih korakov, se lahko hitro pojavijo prve bolečine in z njimi tudi poškodbe.

Foto: Shutterstock

Med pogostejšimi jesenskimi športnimi težavami so poškodbe na zunanji strani kolena, do katerih še posebej rado pride pri teku po gozdnih poteh, spustih ali hoji po stopnicah navzdol. Že manjše draženje lahko preraste v težavo, če se poškodbe ne obravnava pravočasno. Vse skupaj se pogosto začne z rahlo bolečino, ki jo sprva ignoriramo, nato pa obolelo mesto začne zatekati, pojavi se oteklina, hoja po klancu navzdol ali spust po stopnicah pa postaneta naporna, vse težje izvedljiva.

Takšno stanje nosi ime sindrom iliotibialnega trakta (ITBS), pogosto imenovan tudi tekaško koleno. Gre za poškodbo, ki nastane zaradi preobremenitve in prizadene predvsem tekače, kolesarje in športnike. Ob sumu na tekaško koleno je potreben obisk pri ortopedu. Tu pa se začne realnost slovenskega zdravstva: čakalne dobe. Za ortopedski pregled z napotnico s stopnjo zelo hitro je po javno dostopnih podatkih v povprečju treba čakati okoli 90 dni. V primeru, da bi bila pozneje potrebna še magnetna resonanca kolena, pa je treba čakati še dlje, in sicer tudi do 127 dni, odvisno od regije in izvajalca.

Foto: Shutterstock

Medtem pa se stanje lahko slabša, bolečina postane stalna, zdravljenje se začne zamikati, in to ravno v času, ko bi bilo hitro ukrepanje najbolj nujno za okrevanje brez zapletov.

Zdravje kliče, a se sistem ne odziva dovolj hitro

Hitro zdravljenje se začne s pravočasno diagnozo – a prav tu se pogosto zatakne. Prvi korak, torej pregled pri specialistu, je za mnoge preprosto nedosegljiv v trenutku, ko ga najbolj potrebujejo. Težava ni v pomanjkanju volje ali odgovornosti, temveč v sistemu: premalo terminov, prezasedeni zdravniki, predolge čakalne vrste.

Ko začne bolečina v kolenu ovirati vsakdan (služba, družinske obveznosti in gibanje), ne gre več le za športno neprijetnost, temveč za resen izziv kakovosti življenja. Pot do pregleda je v javni zdravstveni mreži pogosto prepočasna, odgovori zamujajo, zdravljenje se premakne nekam v nedoločeno prihodnost. In to prav v trenutku, ko bi bila hitra obravnava ključna za preprečevanje zapletov, kronične bolečine ali dolgotrajne rehabilitacije.

Mnogi se tako znajdejo pred zahtevno izbiro: čakati ali plačati. In oboje prinaša breme: časovno, finančno in pogosto tudi psihološko.

Ko športno aktivnost prekine bolečina

Tekaško koleno je pogosta poškodba, za kateri ni redko, da posamezniki najprej mislijo, da gre "le za mišico", dokler bolečina ne začne omejevati poleg športa še druge aktivnosti, kot so hoja po stopnicah ali celo kratek sprehod.

Glede na razpoložljive statistike se tekaško koleno pojavi pri 5–14 odstotkih tekačev, v nekaterih virih pa se omenja celo, da gre za 12–16 odstotkov športnikov. Gre torej za zelo razširjeno težavo, ki lahko, če ostane neprepoznana, vodi v kronično bolečino, zmanjšano gibljivost in dolgotrajno rehabilitacijo, ki športne aktivnosti postavi na stranski tir, pogosto za več mesecev.

Foto: Shutterstock

Hitreje do zdravnika, hitreje do okrevanja

Ko je diagnoza odvisna od dostopa do specialista, čakanje pomeni tveganje. Pri poškodbah kolena šteje vsak teden. A ravno v teh primerih sistem pogosto odpove, datum za ortopeda je lahko šele čez tri mesece, za magnetno resonanco pa še kasneje. Obstaja pa rešitev: zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje.

Gre za dodatno zdravstveno zavarovanje, ki posamezniku omogoča hiter in preprost dostop do zdravniških storitev, brez nepotrebnega čakanja in brez dodatnih stroškov pri vsakem obisku. Zavarovanje omogoča:

naročanja 24/7 , vse dni v letu, po telefonu ali prek spleta,

, vse dni v letu, po telefonu ali prek spleta, hiter dostop do zdravnika s čakalno dobo NAJVEČ deset DELOVNIH DNI, tudi brez napotnice (v paketu Nadstandard),

(v paketu Nadstandard), izbirate sami med 170 zasebnimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji in tudi na Hrvaškem,

fleksibilnost ponudbe – prek spleta sami izberite ustrezno kombinacijo kritij: Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije, Drugo zdravniško mnenje, Preventivne storitve, Medicinski pripomočki.



Po podatkih zavarovalnice PRVA Osebna zavarovalnica je zadovoljstvo med uporabniki, ki so že izkoristili storitve, kar 98-odstotno, kar jasno kaže, da sistem deluje, in to hitro.

Posebna prednost paketa Nadstandard, ki izstopa med podobnimi ponudbami, je, da nista potrebna obisk osebnega zdravnika in pridobivanje napotnice, kot to navadno velja pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih. Pri PRVI razumejo, kako pomembno je hitro in učinkovito zdravljenje, zato se lahko naročite neposredno. To v praksi pomeni vsaj en obisk osebnega zdravnika manj in več tednov razlike v začetku zdravljenja.

Foto: Shutterstock

Hitrost obravnave v praksi – od prvih bolečin do fizioterapije brez čakanja

Kaj v resnici pomeni hiter dostop do zdravnika in kako pomembno je, da zdravljenje ne čaka, pokaže zgodba uporabnice zavarovanja PRVA Zdravje, ki je v manj kot dveh mesecih opravila vse potrebne preglede in začela rehabilitacijo t. i. tekaškega kolena.

"Po nekaj tednih tekaških treningov sem med spustom po gozdni poti začutila ostro bolečino na zunanji strani kolena. Mislila sem, da gre le za posledico nerazgibane mišice, a bolečina je vztrajala, tudi hoja po stopnicah je postala naporna," je povedala uporabnica zavarovanja. Ker ni želela čakati, se je obrnila na točko PRVA Zdravje.

V nekaj dneh je bila naročena na ortopedski pregled. Zdravnik je na podlagi simptomov in kliničnega pregleda postavil sum na sindrom iliotibialnega trakta (ITBS). Sledila je hitra napotitev na fizioterapijo, kjer so začeli usmerjeno terapijo za sprostitev napetih struktur in izboljšanje biomehanike kolena.

Vse storitve, od pregleda do začetka terapije, so bile organizirane prek zavarovanja, brez dodatnih stroškov in brez dolgotrajnega čakanja na proste termine.

Foto: Shutterstock

