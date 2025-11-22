Izid knjige je bil spet povod za srečanje nekdanjih in zdajšnjih vodilnih akterjev avtomobilskega športa v Sloveniji.

Ob predstavitvi nove knjige Usodna strast 3 – "Sanjači" so se na enem mestu po sedmih letih spet zbrale legende slovenskega avtomobilskega športa, ki so večer preživele v družbi svojih naslednikov in aktualnih prvakov. Zadnja taka priložnost je bila leta 2018 ob predstavitvi drugega dela omenjene knjige.

Foto: Aljaž Jež

Med številnimi gosti dogodka v Cankarjevem domu na Vrhniki je bil tako Janez Milavec, ki je svojo športno pot začel že konec 60. let in je bil ta večer med najstarejšimi udeleženci. Podobno velja za našega sodelavca Aleša Črnivca, ki je prav tako začel dirkati še v časih, ko je bilo mogoče na prvo dirko oditi kar z domačim družinskim avtomobilom.

Posebno mesto je ponovno pripadlo Romani Zrnec, še vedno edini ženski zmagovalki relija v Sloveniji. Zrnec je zmagovala sredi 80. let, ko je veljala za slovensko "Michele Mouton".

Blizu Cankarjevega doma na Vrhniki je bil pred 101 letom štart prve samostojne avtomobilske dirke v Sloveniji. Skozi mesto je nekoč vodila uvodna etapa relija Monte Carlo, tam so prirejali ulične dirke v kartingu, blizu je gostoval reli Saturnus …

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Foto: Aljaž Jež

Med gosti tudi tokrat niso manjkali Andrej Jereb, eden najbolj prepoznavnih avtomobilskih dirkačev v Sloveniji, in Aleš Prek, še vedno edini slovenski gorskohitrostni evropski prvak, pa tudi sveže dirkaško upokojena legenda Slavko Komel in dolgoletni dirkač Martin Črtalič, nekdanji in zdajšnji organizatorji dirk v Sloveniji. Prisotni so bili tudi lastniki nekdanjih uspešnih tekmovalnih moštev, pobudnik najuspešnejšega pokalnega tekmovanja in nekdanji prvak Samo Valant, manjkala nista niti aktualna rekorderja po naslovih državnih prvakov Rok Turk iz relija in Milan Bubnič iz gorskohitrostnih dirk. Oba skupaj imata v skupni razvrstitvi že 23 naslovov državnega prvaka.

Omenimo še aktivne tekmovalce, kot so Vladimir Stankovič, Tom Nemarnik, Boštjan Logar, Matevž Čuden, Mitja Velkavrh, Maša Eržen in Martin Čendak, dolgoletne sovoznike (Miran Kacin, Matej Čar) in najmlajšega zmagovalca relija za DP Marka Škulja, pa tudi nepogrešljivega direktorja dirk v Sloveniji Ferda Poberžnika.

Foto: Aljaž Jež

"Marsikdo je prišel poizkusiti le enkrat, a je ostal za vedno …" piše na platnici knjige, ki jo je napisal novinar Siol.net Gregor Pavšič.

Knjiga Usodna Strast 3 govori in priča o ljudeh, ki jih je premamila dirkaška strast in so temu športu namenili velik del svojega življenja. Od svetovnih prvakov do amaterjev in navdušencev, ki za uresničenje svojih življenjskih sanj namenijo zadnji evro mesečne plače. Zgodba o avtošportu je v marsičem podobna vzponom in padcem v življenju.

Knjiga vsebinsko povezuje zgodovino, sedanjost in pogled v prihodnost. Govori o tem, iz česa izvira strast avtomobilskega športa, kako se ta prenaša iz generacije v generacijo ter zakaj kljub spremembam v športu, tehnologiji in družbi še vedno globalno navdušuje tako veliko ljudi. Knjiga se posveča svetovni ravni relija, ob tem pa riše vzporednice z lokalnimi okolji, kot je Slovenija – na slovenskem pokriva vse discipline avtomobilskega športa in je do zdaj najtemeljitejši kronološki pregled tega športa v Sloveniji od leta 1911 naprej. To je tudi neizpodbitna dolgoročna vrednost te knjige.