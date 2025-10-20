Ponedeljek, 20. 10. 2025, 10.27
37 minut
Državno prvenstvo v reliju
Reli v Sloveniji: še pred zaključkom v Idriji znani prvi državni prvaki
Po predzadnjem reliju državnega prvenstva v Soški dolini so že znani prvi državni prvaki.
Reli v Soški dolini je dobil Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer), a tudi četrto mesto je Roku Turku (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) zadoščalo za osmi naslov državnega prvaka. Poleg Turka se je naslova v cilju veselilo še več tekmovalcev. Preostale odločitve bodo padle novembra na zadnjem reliju v Idriji.
Državni prvaki v reliju:
- Skupno - vozniki: Rok Turk (hyundai i20 rally2)
- Skupno - sovozniki: Blanka Kacin
- Divizija 2 - vozniki: Martin Čendak (opel corsa rally4)
- Divizija 2 - sovozniki: Jakob Markežič
- Divizija 4 - vozniki: Mitja Glasenčnik (renault clio rally3)
- Divizija 4 - sovozniki: Matej Pistotnik
- Mladinsko - vozniki: Mark Škulj (citroen C3 rally2, škoda fabia RS rally2)
- Mladinsko - sovozniki: Jakob Markežič
- Masters - vozniki: Aleš Zrinski (škoda fabia RS rally2)
- Masters - sovozniki: Metod Kurent
- Pokalno prvenstvo Divizija 1A - vozniki: Aljaž Rovan (VW polo)
- Pokalno prvenstvo Divizija 1A - sovozniki: Hana Vihtelič
- Yugo pokal - vozniki: Matej Aubreht
- Yugo pokal - sovozniki: Pia Ramšak