Reli v Sloveniji: še pred zaključkom v Idriji znani prvi državni prvaki

Po predzadnjem reliju državnega prvenstva v Soški dolini so že znani prvi državni prvaki.

Reli v Soški dolini je dobil Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer), a tudi četrto mesto je Roku Turku (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) zadoščalo za osmi naslov državnega prvaka. Poleg Turka se je naslova v cilju veselilo še več tekmovalcev. Preostale odločitve bodo padle novembra na zadnjem reliju v Idriji.

Državni prvaki v reliju:

Skupno - vozniki: Rok Turk (hyundai i20 rally2)

Blanka Kacin

Divizija 2 - vozniki: Martin Čendak (opel corsa rally4)

Divizija 2 - sovozniki: Jakob Markežič

Divizija 4 - vozniki: Mitja Glasenčnik (renault clio rally3)

Divizija 4 - sovozniki: Matej Pistotnik

Mladinsko - vozniki: Mark Škulj (citroen C3 rally2, škoda fabia RS rally2)

Mladinsko - sovozniki: Jakob Markežič

Masters - vozniki: Aleš Zrinski (škoda fabia RS rally2)

Masters - sovozniki: Metod Kurent

Pokalno prvenstvo Divizija 1A - vozniki: Aljaž Rovan (VW polo)

Pokalno prvenstvo Divizija 1A - sovozniki: Hana Vihtelič

Yugo pokal - vozniki: Matej Aubreht

Yugo pokal - sovozniki: Pia Ramšak

Foto: Gregor Pavšič

