Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
10.27

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
avtošport Slovenija 2025 reli

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 10.27

37 minut

Državno prvenstvo v reliju

Reli v Sloveniji: še pred zaključkom v Idriji znani prvi državni prvaki

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rok Turk reli | Foto Uroš Modlic

Foto: Uroš Modlic

Po predzadnjem reliju državnega prvenstva v Soški dolini so že znani prvi državni prvaki.

Reli v Soški dolini je dobil Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer), a tudi četrto mesto je Roku Turku (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) zadoščalo za osmi naslov državnega prvaka. Poleg Turka se je naslova v cilju veselilo še več tekmovalcev. Preostale odločitve bodo padle novembra na zadnjem reliju v Idriji. 

Državni prvaki v reliju: 

  • Skupno - vozniki: Rok Turk (hyundai i20 rally2)
  • Skupno - sovozniki: Blanka Kacin 
  • Divizija 2 - vozniki: Martin Čendak (opel corsa rally4)
  • Divizija 2 - sovozniki: Jakob Markežič 
  • Divizija 4 - vozniki: Mitja Glasenčnik (renault clio rally3)
  • Divizija 4 - sovozniki: Matej Pistotnik
  • Mladinsko - vozniki: Mark Škulj (citroen C3 rally2, škoda fabia RS rally2)
  • Mladinsko - sovozniki: Jakob Markežič 
  • Masters - vozniki: Aleš Zrinski (škoda fabia RS rally2)
  • Masters - sovozniki: Metod Kurent
  • Pokalno prvenstvo Divizija 1A - vozniki: Aljaž Rovan (VW polo)
  • Pokalno prvenstvo Divizija 1A - sovozniki: Hana Vihtelič 
  • Yugo pokal - vozniki: Matej Aubreht
  • Yugo pokal - sovozniki: Pia Ramšak

Reli Soča Valley 2025 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Reli Soča Valley 2025 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Reli Soča Valley 2025 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

avtošport Slovenija 2025 reli
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.