Peugeot je v polnosti razkril koncept polygon. Ta napoveduje nove oblikovalske in tehnične smernice njihove znamke, posredno pa napoveduje novi model 208. Koncept je sicer zelo futurističen in marsikateri njegov element (na primer dvižna vrata, sedeži, izdelani s tiskanjem 3D …) ne bo prišel v serijsko proizvodnjo.

Določene zunanje linije pa nedvomno lahko dajo namig, kakšna bo nova dvestoosmica. Vsaj zadaj je nemogoče spregledati retro pristop na osnovi nekdanjega modela peugeot 205.

Foto: Peugeot

Ključna novost je pri volanu

Ključna tehnološka novost je sistem steer-by-wire, ki odpravlja fizično povezavo volana in koles. Za premike koles skrbi elektronika – podobno kot to že dolgo poznamo pri letalih.

Tak sistem smo na cesti že preizkusili v lexusu RZ in kljub nekaj potrebnega privajanja so bili vtisi pozitivni.

Peugeotov volan ima pri nizki hitrosti le še 170 stopinj hoda od skrajno levega do skrajno desnega položaja – trenutno so pri 208 potrebni trije polni vrtljaji volana.

Ker bo z novim sistemom lahko volan drugačne oblike (imenujejo ga hypersquare), to odpira tudi nove možnosti ureditve armaturne plošče, razporeditve merilnikov in podobno. Peugeot je v koncept namesto merilnikov vgradil velik projekcijski zaslon na vetrobransko steklo, ki je velik toliko kot bi bil 31-palčni zaslon.

Možnost večje baterije, pričakujemo tudi hibridni pogon

Novi peugeot 208 bo prvi avtomobil s Stellantisove platforme STLA small, pri kateri lahko uporabijo baterije kapacitete od 37 do 82 kilovatnih ur. To bo omogočilo precej večjo baterijo v primerjavi z obstoječim električnim 208. Omenjena platforma prav tako omogoča hibridni pogon, ki bo brez dvoma tudi med izbirnimi pogoni nove dvestoosmice.

Za zdaj še ni natančno znano, kdaj bo Peugeot začel izdelovati ta avtomobil. Za volansko tehnologijo steer-by-wire so napovedali začetek proizvodnje leta 2027.

Foto: Peugeot

