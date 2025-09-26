Peugeot bo prihodnje leto izdelal novega 208, ki bo imel predvidoma tudi tehnologijo “steer-by-wire” - ta odpravlja fizično povezavo volana in koles.

Novi peugeot 208 bo prvi avtomobil s Stellantisove platforme STLA small, s katere pričakujemo tudi opel corso. Novi 208 bo načeloma sprva izključno električen, a glede na prilagodljivost platforme pričakujemo tudi hibridni pogon. Vsaj v državah, ki poznajo subvencije, bo tako električni 208 lahko cenejši od hibridnega, tudi brez subvencije pa se razlika med klasičnim in električnim pogonom vsaj prepolovi.

Štirioglat volan za tehnologijo “steer-by-wire”

Peugeot bo najprej pokazal koncept polygon, ki bo napovedal notranjost svojih vozil od modela 208 naprej. V središču pozornosti je za zdaj štirioglat volanski “obroč”, ki so ga Francozi pred dvema letoma najprej pokazali v konceptu inception.

Tam je volan napovedal, da je Peugeot med tistimi proizvajalci, ki že načrtujejo uporabo tehnologije “steer-by-wire”. Ta odpravlja fizično povezavo volana in koles, kar smo najprej že preizkusili v lexusu RZ. Tak volan bodo pri Peugeotu uporabili tudi v serijski proizvodnji, predvidoma že v modelu 208. S tem bodo pripravili tudi novo generacijo svojega vozniškega prostora i-cockpit.

Po trenutnih napovedih bi lahko Peugeot obstoječi 208, ki tradicionalno sodi med najbolje prodajane avtomobile v Evropi, obdržal v proizvodnji vzporedno ob električni novi generaciji.