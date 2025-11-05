Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Sreda,
5. 11. 2025,
Peugeot začenja na novo, ta futuristični koncept kaže na novi model 208 #foto

Peugeot z oblikovalsko-tehničnim konceptom polygon napoveduje novo generacijo modela 208.

Peugeot bo naslednji teden razkril pomemben oblikovalski koncept polygon, ki tako oblikovalsko kot tudi tehnično nakazuje smernice prihodnjih Peugeotovih avtomobilov. Koncept je videti futuristično, a vendarle z mnogimi linijami kaže na spremenjene smernice pri tej francoski znamki. 

Najbolj neposredno polygon kaže na novo generacijo modela 208. Ta bo kot prvi avtomobil (sledila mu bo sorodna opel corsa) prihajal s Stellantisove koncernske platforme STLA small. Ta bo prvenstveno namenjena električnim pogonom, a mogoč bo tudi dodatek hibridnega motorja. Pri Peugeotu niso izključili možnosti, da bi vsaj nekaj časa na trgu vzporedno ponujali novi 208 s platforme STLA small in obstoječo dvestoosmico z bencinskim motorjem. 

Volan brez fizične povezave s kolesi

Pomembna tehnična novost pri konceptu polygon bo tudi volan kvadratne zasnove "hypersquare", ki je posledica vgrajenega sistema "steer-by-wire". Ta odpravlja fizično povezavo koles in volana. Tako tehnologijo na cestah že imata lexus RZ in tesla cybertruck. Kot prvi naj bi to tehnologijo, prav gotovo pa ne serijsko, konec prihodnjega leta dobil prav peugeot 208. 

Peugeot je volan "hypersquare" in tehnologijo "steer-by-wire" napovedal že s konceptom inception. | Foto: Peugeot Peugeot je volan "hypersquare" in tehnologijo "steer-by-wire" napovedal že s konceptom inception. Foto: Peugeot

