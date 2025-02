Peugeot 5008 - koliko več družinske uporabnosti za doplačilo 2.500 evrov? #foto

Nova generacija peugeota 5008 deli oblikovalske poteze in precej tehnike s 3008. Skupna modularna platforma obema omogoča tako električni kot hibridni pogon in 25 centimetrov razlike v dolžini, kar je osnova za serijsko vgradnjo sedežev v tretji vrsti.

Po homologaciji je 1.802 kilograma težki SUV z nosilnostjo 548 kilogramov postavljen na serijske gume 225/55 R19 in celo na enaka platišča kot 3008 v našem testu. Dva sedeža več v večjem avtomobilu pomeni 2.500 evrov višjo ceno, ki z opremo GT znaša 39.060 evrov.

479 centimetrov dolgi 5008 z visoko linijo za stebričkom B zagotavlja prostor nad glavami potnikov v drugi in tretji vrsti. Večji prtljažnik (748 litrskih kock oziroma kubičnih decimetrov) za petimi sedeži je rezultat povečane dolžine in bolj strmega naklona stekla petih vrat.

Palec gor:

Pohvalimo cestnoterensko obliko križanca, voznikovo delovno okolje in dobro izkoriščeno potniško kabino, ki lahko s primernimi vzdolžnimi nastavitvami sedežev druge in tretje vrste sprejme celo sedem odraslih potnikov.

Peugeot Panoramic i-Cockpit z 21-palčnim ukrivljenim plavajočim zaslonom in ploščatim GT-volanom občudujejo tudi vozniki, ki merilnike rajši gledajo skozi volanski obroč.

Občutek za volanom je še za odtenek boljši kot pri 3008 zaradi dodatno dvignjenega položaja. Poleg pregleda naprej je okolica vozila za dober nadzor pokrita še s štirimi kamerami.

Prtljažni prostor se uporabno širi tudi pod sedeža tretje vrste, naj bosta zložena ali dvignjena v položaj za sedenje.

Palec dol:

Če smo pri 3008 rekli, da se ne bi branili kakšnega konja več, to še bolj velja za 5008, ki polno obremenjen tehta kar 2.350 kilogramov.

Natančnost merilnika hitrosti smo preverili pri 50, 90 in 130 kilometrih na uro ter ugotovili odstopanja za štiri kilometre. Zato so opozorila za prekoračeno hitrost moteča za voznike, ki vedo, kakšna je dejanska hitrost vožnje.

Stikalo menjalnika je lepo izdelano in tudi estetsko umeščeno med gumb engine start stop in ploščo i-Toggles. Oddaljen položaj na armaturni plošči pa ne ustreza voznikom, ki ga kljub pravilni namestitvi za volan dosežemo z iztegnjeno roko. Izbiranje stopenj P, R, N, D in M je med vožnjo pogosto, v "vozniških genih" pa je zapisan položaj menjalnika med sedežema.

Zadek peugeota 5008 od svetlobnih enot navzdol sestavljajo enaki elementi kot 3008, bolj strma pa sta naklona stekla in spojler na petih vratih. Foto: Aleš Črnivec

5008 hibrid, 5008 PHEV in e-5008

Bencinsko komponento, tako kot v 3008, predstavlja učinkovit 1,2-litrski turbo trivaljnik s šeststopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko. Pri 5.500 vrtljajih ustvarja 100 kilovatov moči, pri 1.750 pa 230 njutonmetrov navora. Hibridni del sestavlja razmeroma majhna 12-kilogramska 48-voltna baterija s kapaciteto 0,4 kilovatne ure.

Polni se prek generatorja z prednastavljeno stopnjo rekuperacije med zaviranjem in upočasnjevanjem. Elektromotor s pridobljeno energijo razbremenjuje bencinskega in na krajši razdalji samostojno poganja sprednji kolesi. Zmogljivosti so v prid lažjemu 3008, ki sekundo prej (10,2) doseže sto kilometrov na uro in po WLTP porabi 0,3 litra manj (5,5) na sto kilometrov.

Vstopna cena za hibridni 5008 1.2 e-DCT allure znaša 36.150 evrov, priključni hibrid stane devet tisočakov več, električni pa še dobrih 300 evrov. Bogatejša oprema GT ima v testnem vozilu še priboljške za dodatnih 2.300 evrov.

Med najpomembnejšimi omenimo prilagodljiv tempomat, vse varnostne funkcije, navigacijsko napravo in Peugeot Panoramic i-Cockpit z 21-palčnim ukrivljenim zaslonom.

Enaki notranjosti peugeotov 3008 in 5008

Armaturno ploščo, volan in sredinsko konzolo smo že spoznali kot imenitno oblikovalsko stvaritev. Obsežna vsebina, ki se na več kot polmetrski plošči napoveduje ob zagonu motorja, zahteva privajanje, za marsikoga tudi pomoč.

Enako kot pri 3008 govorimo o prilagodljivih merilnikih, ki se nadaljujejo v informacijske multimedijske vsebine, tako da so na voljo tudi sopotniku. Izvirno rešitev i-Toggles predstavlja deset digitaliziranih stikal za poljubno izbrane bližnjice, tudi stikala na položeni "hokejski palici" imajo uporabno in estetsko vrednost.

Značilen "pežojevski" delovni prostor voznika sestavljajo 21-palčni Panoromic i-cockpit z ukrivljenim plavajočim zaslonom, sploščen volan, alkantara, kovinske stopalke … i-Toggles in stikala na položeni hokejski palici imajo uporabno in estetsko vrednost. Foto: Aleš Črnivec

Sprednja vzglavnika sta integrirana z naslonjali, kabina je zadaj ločeno klimatizirana, pod zračnima režama sta še tretji in četrti vhod USB. Sedeži so vzdolžno pomični v razmerju 60/40, vsako naslonjalo pa se poklopi ločeno. Foto: Aleš Črnivec

Na sedeža tretje vrste se običajno dostopa z desne strani, kjer se ločeni sedež v drugi vrsti lažje umakne. Foto: Aleš Črnivec

Trenutno je 5008 serijsko opremljen s sedmimi sedeži, je pa napovedana različica samo s petimi za še večji prtljažnik. Drugo vrsto sestavljata dvosedežna klop in ločen desni sedež v razmerju 60/40, oboje z možnostjo pomika naprej, tri naslonjala pa se položijo vsako posebej (40/20/40).

Zadaj deluje ločena klimatska naprava, zatemnjeni stekli se zasenčita z rolojema. Na mestu srednjega sedeža je lahko naslon z utoroma za pijačo, ob straneh so pritrdišča isofix. Odlagalni mesti sta v vratih, manj uporabni mreži za naslonjali bi morda kdo kdaj celo uporabil.

100-kilovatni motor prek menjalnika z dvojno sklopko poganja sprednji kolesi na 19-palčnih litih platiščih. Prav takšna poznamo iz testa peugeota 3008. Foto: Aleš Črnivec

Otroci, ki so že zlezli iz varnostnih lupin, se lahko stepejo za mesti zadaj. Zmagovalca morda prej odkrijeta "prostonožno" odpiranje zadnjih vrat. Sedeža sta sicer dostopna in primerna za povprečno gibčni, pa ne previsoki odrasli osebi. Ne glede na njuno velikost pa za njima ostane le za 259 kubičnih decimetrov prostora.

S položenima naslonjaloma meri volumen pod rolojem 748 kubičnih decimetrov, kjer je vštet tudi prostor pod ploščo, ki ustvarja ravno dno. Pri tem govorimo o merjenju z litrskimi kockami, teoretični volumen 916 litrov pa bi pomenil virtualno poplavo. Čez položenih pet sedežev nastane 1.815 kubičnih decimetrov tovornega prostora, lahko pa tudi dobra dva metra dolga potujoča spalnica.

Ampak naslonjal sedežev tretje vrste pa nismo znali položiti!



Potrebovali smo prostor za petimi sedeži, postavljenih je bilo vseh sedem, ustreznega vzvoda, ročaja ali gumba pa nikjer, niti zadaj niti v kabini. Navodil že ne bomo brali, smo rekli, saj nismo od včeraj … Rešitev smo sicer našli brez pomoči, ampak po vsaj petnajstih minutah. Za sedežema sta dva trakca, ki pač ne štrlita navzgor, in ker je nekdo pokril prtljažni prostor za sedežema s trdo ploščo, se trakcev ni videlo.

173,5 centimetra znaša višina 5008, na pnevmatikah 225/55 R19 je podvozje dvignjeno 20,4 centimetra, kot se spodobi za SUV. Foto: Aleš Črnivec

Plošča, ki zapira skriti prostor nad dnom prtljažnika, se lahko namesti v pokončen položaj. Foto: Aleš Črnivec

S pogledom na merilnike prek sploščenega volana v 5008 ni nobenih težav. Usnjen ogrevan obroč z dvema zavrtljajema in tričetrt, možnost ročne izbire prestav, kovinske stopalke, drive mode … so sicer elementi športne dinamike, v cestnoterenskem križancu pa so podrejeni udobni in varni potovalni vožnji.

Na instrumentni plošči verjetno večini ustreza izbira okroglih merilnikov PWR in RPM s številčnim izpisom hitrosti vmes. Med običajno vožnjo je levi merilnik v področju eco, desni pa med 1.500 in dva tisoč vrtljaji. Prikazani so s številkami po 100 in na krožnici z vrtenjem v "pežojevski" smeri. Poraba, trenutna in povprečna, se s pritiskom stikala prikaže za nekaj sekund.

Med kolovozom in avtocesto

Z dvema decimetroma od tal gre družina lahko na izlet po kakšni gozdni cesti in parkira na neurejenem zemljišču. 5008 je sicer ustvarjen za avtocestna potovanja in podeželska raziskovanja. Drive mode v srednjem načinu, v prevodu običajno, deluje uravnoteženo med načinoma športno in varčno, med njima pa lahko voznik izbira.

No, pri izbiri varčno je uspešnejši kot pri športno, ker 136 konj pač ne more delati čudežev. Pravzaprav lahko voznik bolj izkoristi zmogljivost motorja v načinu M in pospešuje z vrtljaji proti rdečemu polju. V načinu D avtomatika namreč menja prestave prej, običajno približno pri 2.300 vrtljajih.

Volumen za petimi sedeži meri 748 dm3 (VDA). Foto: Aleš Črnivec

Največji prtljažni volumen znaša 1.815 dm3, kjer je izkoriščen tudi prostor pod šestim in sedmim sedežem. Foto: Aleš Črnivec

Smo med vožnjo opazili še kaj?

Matrix LED-žarometa delujeta odlično v gostem prometu z natančnim sektorskim odmerjanjem svetlobe tudi na avtocesti, kjer številni vozniki ne uporabljajo dolgih luči.

Avtomatika vklopi zasenčene luči po našem okusu, to pomeni v zadnjem trenutku. Po drugi strani pa dolge luči večkrat zamujajo, bolj zavite cestne odseke pa bi 5008 prevozil kar z zasenčenimi. Pa jih ni, ker se mu nismo pustili.

Sistem samodejnega zagona deluje, kot je treba. Prehod iz mirujočega motorja na zagon in speljevanje deluje mirno, brez sunka.

V primeru, do se motor ne izklopi, praviloma prestavimo v N in uporabimo električno zasilno zavoro. Tudi ta pri speljevanju mehko popusti in 5008 odpelje gladko.

Zobniški prenosi avtomatskega menjalnika so izračunani na sorazmerno visokih 2.900 vrtljajih pri hitrosti 130 kilometrov na uro (merilnik na 134). To smo opazili tudi pri peugeotih in citroënih, katerih motorji in menjalniki so posebej prirejeni za mehkohibridni pogon.

Avtomatsko menjavanje prestav je večinoma nezaznavno oziroma je opazno le na merilniku vrtljajev. Pri bolj odločnem pospeševanju spremljata preklop v nižjo prestavo rahel sunek in glasnejši zvok motorja.

Če 5008 pripelje po ravnem s 1.500 motornimi vrtljaji do rahlega vzpona, avtomatika z dvema sklopkama nemudoma menja v nižjo prestavo. Pri ročnem menjalniku bi voznik v takšnem primeru verjetno malo "zaspal".

5008 se skozi ovinke pelje zanesljivo in dobro prenaša popravke, kadar je prehiter. Nagibanju, ki ni pretirano, se ne odpove, zato pa z uravnoteženo mehkobo nevtralizira tudi kakšno bolj izpostavljeno hitrostno oviro. No, ne vsako.

Varnostno poseganje v smer vožnje oziroma položaj vozila znotraj vzdolžnih označb je zmerno, se pa lahko izklopi za čas do naslednjega zagona. Izklop delovanja je treba še dodatno "avtorizirati" in pri tem malo pohiteti, ker se gumb za potrditev prikaže le za nekaj sekund.

Poraba na testu 6,7 litra na sto kilometrov

Zaradi večje mase vozila je peugeot 5008 povprečno porabil dobrega pol litra več kot 3008, in sicer natančno 6,67, po računalniku pa 6,6. Med podeželskimi potovanji smo vozili s porabo tudi pod 5,8, kolikor znaša po metodi WLTP, skozi naselja pa z okoli 6.

Na 80-kilometrskem odseku avtoceste z začetkom in koncem na nadmorski višini 300 metrov smo iz radovednosti porabo preverjali dvakrat, z radarskim tempomatom na 134 in na 124. Potovalni računalnik je nameril 7,0 prvič in 6,3 drugič. Razlika je pričakovana, vendar samo približna, ker je odvisna tudi od stanja prometa, ki dvakrat pač ne more biti enak. Lahko pa da misliti …