Mesec po hudi nesreči: pogled v delavnico, kjer so pošteno zavihali rokave #video

Mesec dni po spektakularni nesreči v Železnikih je dirkalnik citroen C3 rally2, ki ga vozita Marko Grossi in Tara Berlot, na poti k staremu videzu.

Pred slabim mesecem je v Železnikih potekal tretji reli državnega prvenstva. Tam sta težko nesrečo doživela predlanska prvaka Marko Grossi in Tara Berlot (citroen C3 rally2). Na popeskanem levem ovinku ju je odneslo v brežino, nato pa je avtomobil odbilo na drugo stran ceste, kjer sta se prevrnila in zgrmela med drevesa pod cesto. Primorska posadka je bila nepoškodovana, kar pa je bilo nemogoče trditi za njun dirkalni avtomobil.

Po nesreči dva meseca premora v državnem prvenstvu

Udarec je bil tako hud, da se je zlomil zavorni disk. Foto: Gregor Pavšič Citroenova tovarniška specialka razreda Rally2 jo je v nesreči hudo skupila. Še posebej močan udarec je prejel zadnji del avtomobila iz strani strehe. Sreča v nesreči je bila ta, da je v koledarju državnega prvenstva po Železnikih sledil daljši premor do konca avgusta in zato je za popravilo avtomobila dovolj časa.

Tehnično podporo moštvu nudi ekipa OPV Racing Cars in v njihovi delavnici so v zadnjih tednih že pošteno zavihali rokave. Grossijev dirkalnik je dobil del nove karoserije, za katero končujejo obnovo, nato sledi barvanje in sestava dirkalnika nazaj v celoto. Naslednji reli državnega prvenstva bo potekal čez dobre tri tedne v okolici Žalca.

Video - nesreča Grossija v Železnikih

video: David Mermolja

Foto - obnova dirkalnika

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič