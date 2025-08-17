Na cestah po Sloveniji že nastajajo zastoji

Zgoščen promet je na regionalnih in lokalnih cestah na Obali ter v okolici turističnih središč pričakovati tudi na zadnji dan podaljšanega konca tedna, ki so ga imeli tudi v sosednjih državah. Zaradi konca počitnic v delih Švice, Nizozemske in Nemčije je kolone vozil pričakovati tudi pred mejnimi prehodi, predvsem z Avstrijo.

Zastoj je že nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je okoli dva kilometra. Zastoj je tudi na cesti Šmarje - Koper.

Zastoji:

Stanje na cestah:

Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.

Pristojni voznikom svetujejo, naj sproti spremljajo prometne informacije in po potrebi izberejo alternativne poti. Vozijo naj zbrani in spočiti, poleg prometa pa naj spremljajo tudi prometno signalizacijo. Posledice morebitnih prometnih nesreč, ki so ob povečanem prometu pogostejše, lahko vozniki pomagajo omiliti z ustvarjenjem reševalnega pasu, opozarja policija.

Na pot je še posebej v primeru zastojev pomembno vzeti tudi vodo, čeprav bo vročina danes popustila.

Zvečer pa voznike opominjajo na novo cestno zaporo.