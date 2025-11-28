Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Petek,
28. 11. 2025,
7.30

Petek, 28. 11. 2025, 7.30

4 minute

Pasova na primorski avtocesti sta spet odprta

Sa. B.

Primorska avtocesta, Brezovica

Nastal je daljši zastoj.

Foto: promet.si

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaradi katere sta bila nekaj časa zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastal je tudi zastoj, so zapisali na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Da je zaradi prometne nesreče in zaprtja dveh pasov promet potekal po odstavnem pasu, pa so zapisali na profilu Zavod Reševalni pas.

Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Postojna–Razdrto pri odcepu za Landol. Cesta je zaprta, obvoz pa je urejen skozi naselja Dilce. Prehitevalni pas pa je zaradi prometne nesreče zaprt na pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti.

Stanje na cestah:

Prometne informacije:

