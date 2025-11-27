Fiat je predstavil novo hibridno različico modela 500, ki pa je iz vidika pospeškov postal eden najpočasnejših avtomobilov nasploh.

Fiat je do zdaj prodajal električnega 500, ki pa je zaradi visoke cene prepričal le malo kupcev. Teh je bilo premalo, da bi zapolnili proizvodne kapacitete tovarn v Italiji. Zato so električnemu 500 vgradili blago hibridni pogon in nastal je fiat 500 hybrid.

Posebnost tega modela pa je zdaj šibak pogonski sklop. Edini motor je namreč litrski bencinski trivaljnik, ki ima moč 65 “konjev”, za prenos moči na sprednji kolesi pa skrbi ročni šeststopenjski menjalnik.

Poskočnost ne bo njegov adut

Fiatov novinec je s tem motorjem postal eden najpočasnejših novih avtomobilov v Italiji in tudi celi Evropi. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša po uradnih podatkih 16,2 sekunde, pri različici s pomično streho pa 17,3 sekunde. Najvišja hitrost je okrog 155 kilometrov na uro. Pri Fiatu so novega blagohibridnega 500 označili kot “idealno mobilnostno rešitev urbano okolje”.

Vsaj iz vidika pospeška sodi hibridni 500 med najpočasnejše avtomobile na trgu. Čisto na dnu sicer zagotovo ni. Električni dacia spring na primer do “stotice” potrebuje 19 sekund.

Veliki načrti za obuditev proizvodnje v Torinu

Izdelovali ga bodo v tovarni Mirafiori v Torinu. Tam načrtujejo že letos izdelati šest tisoč primerkov petstotice. Letno proizvodnjo naj bi postopno povečali do sto tisoč vozil. Že spomladi naj bi v tej tovarni uvedli dvoizmensko delo in zaposlili dodatnih 400 ljudi. Pri Fiatu so ob tej priložnosti začeli tudi s prenovo 86 let stare osrednje stavbe podjetja v Torinu. Prenova bo trajala do leta 2027.

Posebnost hibridnega 500 je tudi ročni menjalnik. Foto: Fiat Foto: Fiat