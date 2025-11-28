Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

28. 11. 2025
6.33

1 ura, 30 minut

Geely galaxy V900

Nov svetovni rekord: v Geelyjev enoprostorec se je stisnilo 42 oseb #video

Gregor Pavšič

Geely galaxy V900 | Geely je v svoj enoprostorec sprejel 42 kitajskih plesalk. | Foto Geely

Geely je v svoj enoprostorec sprejel 42 kitajskih plesalk.

Foto: Geely

Kitajski Geely je v svoj enoprostorec uspel spraviti 42 ljudi in s tem postaviti nov Guinnesssov svetovni rekord.

Enoprostorna vozila so na Kitajskem priljubljena in to bo morda pospešilo vrnitev tega tipa vozil tudi v drugih delih sveta. Pri Geelyju so nedavno predstavili novo različico svojega enoprostorca s podaljševalnikom dosega, s katerim so uspeli postaviti še Guinnessov svetovni rekord za največ ljudi v enoprostornem vozilu. Vanj je namreč šlo 42 ljudi - to so bile kitajske plesalke, ki so bile v povprečju visoke 170 centimetrov. 

Video - kako so postavili rekord?

Osnova je bil krepkih pet metrov dolg enoprostorec

V900 ima v notranjosti skupno 8,41 kvadratnega metra prostora. Med vrstami sedežev je meter razdalje. Celotno vozilo je dolgo 5,36 metra, široko je 1,98 metra in visoko 1,94 metra. Medosna razdalja je 3,2 metra. Rekord so postavili v različici s tremi vrstami in šestimi sedeži, na voljo pa je tudi različica z osmimi sedeži v štirih vrstah.

Za tremi vrstami sedežev je nato še prtljažnik z globino skoraj 92 centimetrov. 

Kot podaljševanik dosega deluje 1,5-litrski turbobencinski motor, baterija pa je tipa NMC in kapacitete 43 ali 50 kilovatnih ur. 

svetovni rekord volkswagen bulli | Foto: Guinness World Records Foto: Guinness World Records V “bulliju” celo 50 ljudi, v toyoti RAV4 pa 41

Čeprav se zdi nov svetovni rekord nekaj posebnega, so predhodni rekord postavili v precej manjšem toyota RAV4. Pred desetimi leti so Rusi v Krasnoyarsku vanj uspeli spraviti 41 oseb.

Volkswagen je uspel v svoj klasični kombi “bulli” sprejeti celo 50 fotografij, kar dokazuje stranska fotografija. 

Geely galaxy V900 | Foto: Geely Foto: Geely Geely galaxy V900 | Foto: Geely Foto: Geely

svetovni rekord enoprostorec Geely
