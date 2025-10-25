Mollie O'Callaghan vnovič izboljšala rekord v kratkih bazenih

Mollie O'Callaghan, ki je pred tednom dni na svetovnem pokalu v Westmontu v Illinoisu izboljšala svetovni rekord v kratkih bazenih na 200 m prosto in postala prva ženska, ki je v tej disciplini prebila mejo 1:50, je v odlični formi. Avstralska plavalka je danes na svetovnem pokalu v Torontu vnovič izboljšala čas, tokrat je zmagala z 1:49,36 minute.

O'Callaghan je za 41 stotink sekunde izboljšala svetovni rekord 1:49,77, ki ga je dosegla le šest dni prej v Westmontu.

Madžar Hubert Kos in Kanadčan Josh Liendo sta po svetovnih rekordih nadaljevala dobre nastope. Dan po tem, ko je Kos dosegel svetovni rekord 1:45,12 na 200 m hrbtno, je zmagal še na 50 m hrbtno s časom 22,67 sekunde.

Olimpijski prvak je ostal neporažen v hrbtnem slogu na treh tekmah svetovnega pokala v nizu, zdaj ga čaka še 100-metrska razdalja.

Liendo je nadaljeval v blesteči formi pred domačimi navijači z zmago na 100 m prosto s časom 45,30 sekunde.

Kanadčan, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil srebro na 100 metrov delfin, je v četrtek dosegel svetovni rekord v kratkih bazenih s 47,68 na 100 metrov delfin, zmagal je tudi na 50 metrov prosto.

Preberite še: