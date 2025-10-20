Na mitingu v ZDA padla kar dva svetovna rekorda

Ameriška plavalka Kate Douglass je na svetovnem pokalu v Westmontu v Illinoisu dosegla svetovni rekord na 100 m prosto v kratkih bazenih (50,19), Avstralka Kaylee McKeown pa je podrla svetovni rekord na 200 m hrbtno.

Ameriška plavalka Kate Douglass, olimpijska prvakinja iz Pariza na 200 prsno, je na mitingu v Illinoisu zmagala v finalu na 100 m prosto s časom 50,19 sekunde. S tem je izboljšala prejšnjo znamko Avstralke Cate Campbell, ki je 50,25 plavala leta 2017 v Adelaide.

Druga je bila Avstralka Mollie O'Callaghan z 51,44. Slednja je dan prej na istem mitingu odplavala nov svetovni rekord na 200 m prosto v kratkih bazenih z 1:49,77.

Kaylee McKeown je popravila svetovni rekord, ki je bil prej v lasti Regan Smith. Foto: Guliverimage

Avstralka Kaylee McKeown, ki je na olimpijskih igrah v Parizu in Tokiu osvojila naslova na 100 in 200 m hrbtno, je v Illinoisu na 200 hrbtno zmagala z 1:57,87 za nov svetovni rekord.

Prejšnjega je imela v lasti Američanka Regan Smith (1:58,04), ki je bila tokrat na mitingu z drugim mestom prav tako hitrejša od svoje prejšnje rekordne znamke; tokrat je plavala 1:57,91, a je to zadostovalo le za drugo mesto.