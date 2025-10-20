Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
9.23

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Regan Smith plavanje Kaylee McKeown Kate Douglass

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 9.23

12 minut

Kate Douglass in Kaylee McKeown

Na mitingu v ZDA padla kar dva svetovna rekorda

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kate Douglass | Kate Douglass je nova svetovna rekorderka na 100 m prosto v kratkih bazenih. | Foto Guliverimage

Kate Douglass je nova svetovna rekorderka na 100 m prosto v kratkih bazenih.

Foto: Guliverimage

Ameriška plavalka Kate Douglass je na svetovnem pokalu v Westmontu v Illinoisu dosegla svetovni rekord na 100 m prosto v kratkih bazenih (50,19), Avstralka Kaylee McKeown pa je podrla svetovni rekord na 200 m hrbtno.

Ameriška plavalka Kate Douglass, olimpijska prvakinja iz Pariza na 200 prsno, je na mitingu v Illinoisu zmagala v finalu na 100 m prosto s časom 50,19 sekunde. S tem je izboljšala prejšnjo znamko Avstralke Cate Campbell, ki je 50,25 plavala leta 2017 v Adelaide.

Druga je bila Avstralka Mollie O'Callaghan z 51,44. Slednja je dan prej na istem mitingu odplavala nov svetovni rekord na 200 m prosto v kratkih bazenih z 1:49,77.

Kaylee McKeown je popravila svetovni rekord, ki je bil prej v lasti Regan Smith. | Foto: Guliverimage Kaylee McKeown je popravila svetovni rekord, ki je bil prej v lasti Regan Smith. Foto: Guliverimage

Avstralka Kaylee McKeown, ki je na olimpijskih igrah v Parizu in Tokiu osvojila naslova na 100 in 200 m hrbtno, je v Illinoisu na 200 hrbtno zmagala z 1:57,87 za nov svetovni rekord.

Prejšnjega je imela v lasti Američanka Regan Smith (1:58,04), ki je bila tokrat na mitingu z drugim mestom prav tako hitrejša od svoje prejšnje rekordne znamke; tokrat je plavala 1:57,91, a je to zadostovalo le za drugo mesto.

Ariarne Titmus
Sportal Avstralska plavalna zvezdnica Titmus se poslavlja
Regan Smith plavanje Kaylee McKeown Kate Douglass
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.