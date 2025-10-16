Avstralska plavalna zvezdnica Titmus se poslavlja

Štirikratna olimpijska prvakinja v plavanju, Avstralka Ariarne Titmus, je pri 25 letih naznanila konec kariere. Kot je pojasnila Titmus, je bila odločitev o koncu zelo težka.

Avstralka je imela po lanskih olimpijskih igrah v Parizu podaljšan premor. Pred tem je dejala, da se bo vrnila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, zdaj pa potrdila konec kariere.

"Res težka odločitev, a sem zadovoljna z njo. Vedno sem oboževala plavanje, to je bilo moja strast od otroških let," je dejala na Instagramu. "Toda v tem premoru, ki sem ga imela, sem spoznala, da so mi nekatere stvari vedno pomenile še nekoliko več kot plavanje," je dodala.

Titmus je slavila na 400 metrov prosto na OI v Tokiu in Parizu, letos pa ji je svetovni rekord odvzela kanadska zvezdnica Summer McIntosh. "Čestitke za neverjetno kariero in vse najboljše v novem poglavju! Pogrešali te bomo," je zapisala McIntosh.

Avstralki pa ostaja svetovni rekord na 200 m. "Nameravala sem se vrniti k plavanju. Nisem si mislila, da bodo pariške moje zadnje olimpijske igre. Če bi vedela, kar vem zdaj, bi mogoče malo bolj uživala na tisti zadnji tekmi," je še pojasnila.

Titmus ima v svoji zbirki 33 kolajn z mednarodnih tekmovanj, vključno osem z olimpijskih iger in devet s svetovnih prvenstev.