Kdo so najbolj priljubljeni slovenski vplivneži? Pozornost so pritegnila ta imena.

Kdo so spletni vplivneži, ki so se v letu 2025 najbolj zasidrali v zavest Slovenk in Slovencev? Raziskava je izluščila 20 najbolj prepoznavnih imen.

Vplivnostni marketing je v zadnjih letih doživel izjemno rast, pri čemer njegova uspešnost izhaja iz kakovosti odnosov, ki jih vplivneži gradijo s svojo skupnostjo. Tudi v Sloveniji število ustvarjalcev vsebin narašča, zato so na oglaševalski agenciji Futura zasnovali raziskavo o odnosu med sledilci in vplivneži na družbenih omrežjih, v sklopu katere je nastala tudi lestvica najbolj prepoznavnih domačih imen.

Katere vplivneže redno spremljate?

Preprosto vprašanje, katere vplivneže redno spremljate, so zastavili 395 rednim uporabnikom družbenih omrežij, vsak anketiranec pa je lahko navedel do pet imen. Skupaj se jih je nabralo več kot 450, kar kaže, kako pestra in razdrobljena je danes slovenska scena spletnih ustvarjalcev.

Top 20 vplivnežev, ki so najbolj pritegnili pozornost Slovenk in Slovencev

Iz množice imen je izstopila dvajseterica vplivnežev, ki je najbolj zaznamovala slovenski digitalni prostor. To so:

Petra Parovel Lepa Afna Teja Jugovic Patricia Pangeršič David Zupančič Indira Ekić Bit Sever Katarina Benček Tamara Lampe Aleksandar Repić Ana Debevc Prašnikar Lara Nastran Jernej Ogrin Tika Hribar Ciril Komotar Jani Jugovic Ajda Sitar Anja Širovnik Vita Starman Robert Roškar

"Gre za ustvarjalce vsebin, ki so se posameznikom najbolj zasidrali v spomin, zelo verjetno zato, ker so njihovim vsebinam najbolj izpostavljeni. Lestvica je koristen vpogled v to, kdo ima največjo pozornost slovenske javnosti, ni pa avtomatičen seznam priporočenih vplivnežev. To bi bil bolj verjetno seznam vseh 450 imen, ki so se pojavila v raziskavi," je poudarila Branka Bizjak Zabukovec, direktorica vsebinskega marketinga na Futuri, ki je raziskavo opravila v sklopu doktorske disertacije o instaodnosu – to je odnosu med sledilci in vplivneži na družbenih omrežjih.

Avtorica raziskave je Branka Bizjak Zabukovec, direktorica vsebinskega marketinga na agenciji Futura DDB. Foto: Luka Bojanc

Koga spremljajo ženske in koga moški?

Raziskava je pokazala, da med spoloma obstajajo specifične razlike. Ženske v veliki večini spremljajo ženske vplivnice. Na njihovi lestvici se med moškimi visoko uvrščajo le redki: Jernej Ogrin (zdrava prehrana), David Zupančič (zdravje), Jani Jugovic (starševstvo in kuhanje) ter Bit Sever (potovanja). Moški so na tem področju bolj "demokratični": spremljajo moške in ženske vplivneže, med njimi tudi ustvarjalke s področij podjetništva, fitnesa in življenjskega sloga.

Top 20 po izboru žensk:

Petra Parovel Lepa Afna Teja Jugovic Ana Debevc Prašnikar Indira Ekić Tamara Lampe Lara Nastran Katarina Benček Tika Hribar Ajda Sitar Patricija Pangeršič Vita Starman Jernej Ogrin Anja Širovnik David Zupančič Tajka Selan Jani Jugovic Sabrina Vidovič Alenka Ružič Jovović Bit Sever

Top 20 po izboru moških:

Aleksandar Repić

Ciril Komotar

Bit Sever

David Zupančič

Patricija Pangeršič

David Milosavljević

Tomaž Gorec

Lucija Vrankar

Petra Parovel

Jernej Ogrin

Lepa Afna

Andrej Pavličevič

Jan Vaukman

Karin Planinšek

Martin Golob

Robert Roškar

Ana Pusovnik

Challe Salle

Jaka Polak

Jani Jugovic

Ob teh podatkih pa so na Futuri poudarili, da je pomemben tudi čas izvedbe meritve priljubljenosti, to je bilo spomladi 2025. "Če bi jo ponovili danes, bi bilo verjetno nekaj manjših sprememb v vrstnem redu, v drugi polovici pa bi se verjetno pojavilo tudi še kakšno novo ime," je pojasnila Branka Bizjak Zabukovec, ob tem pa poudarila, da k priljubljenosti določenih vplivnežev s svojimi dejanji močno pripomorejo tudi sledilci.

"Priljubljenost se ne zgodi sama od sebe, soustvarjamo jo vsi"

Vsak ogled, všeček, komentar ali zgolj dejstvo, da nekoga še naprej spremljamo, pomeni dodaten zagon algoritmom, da tega človeka prikazujejo še bolj intenzivno, je pojasnila Bizjak Zabukovec in opozorila: "Tudi ljudi, ki nam niso posebej simpatični, lahko s svojo pozornostjo nehote naredimo še bolj vidne. Prav zato to, kdo postane prepoznaven in priljubljen, ni naključje. Priljubljenost se ne zgodi sama od sebe, soustvarjamo jo vsi, s tem, komu namenjamo svoj čas in pozornost. Naša pozornost je namreč gorivo, ki poganja celoten vplivnostni ekosistem."

