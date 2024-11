Jernej Ogrin: Ljudje pozabljajo na dva pomembna vidika zdrave prehrane #Spotkast

Jernej Ogrin, znani slovenski nutricionist in prehranski svetovalec, v svojih objavah na družbenih omrežjih pogosto razbija mite in o prehrani svetuje na nekoliko drugačen, tudi humoren način. Vedno poudarja, da podpira premišljen način prehranjevanja, ki deluje na dolgi rok. Ni zagovornik hitrih in predvsem drastičnih diet. Glede na število sledilcev priznava, da se je vsega lotil premišljeno in se je zavedal, da je na neki način lahko dobra tržna niša.

Pri petnajstih letih je kot marsikateri drugi najstnik začel hoditi v fitnes v želji, da bi imel večjo mišično maso ter da bi bil bolj zdrav in bolj všeč ženski populaciji. In k temu vsekakor sodi tudi prehrana, ki mora biti primerna posameznikovim ciljem.

"Odraščal sem na kmetiji, kjer je bil velik poudarek, da če je nekaj domače, je zdravo. O prehrani se v resnici ni veliko vedelo. Jaz pa sem po naravi veliko bolj kritičen in skeptičen in sem že takrat slišal nekaj stvari, ki mi niso bile najbolj razumljive in logične, zato sem želel več od tega." Tudi zato ker se je večkrat znašel v situaciji, ko sam ni več vedel, komu in kaj naj verjame, saj je bil splet poln informacij, ki so bile nekoliko drugačne od teorije iz domačega okolja, in ker ga od nekdaj veseli in zanima naravoslovje, se je odločil za študij prehrane. Zato lahko zdaj z vsemi svojimi izkušnjami pomaga marsikomu, ki bi rad bolj zdravo živel in morda celo izgubil ali pridobil kakšen kilogram.

Jernej Ogrin v svojih objavah na družbenih omrežjih pogosto razbija mite in svetuje o prehrani na nekoliko drugačen, tudi humoren način. Foto: Jan Lukanović

Nikomur ne moremo vsiliti zdrave prehrane

Jernej Ogrin kot svetovalec o prehrani poudarja, da je zelo pomembno, da imamo do hrane zdrav odnos, in se zaveda, da je hrana kompleksna stvar. Ni dovolj samo to, da vemo, kaj moramo jesti in kakšne so smernice, težava nastane, ko se vprašamo, zakaj se smernic ljudje ne držijo. "Urniki so danes prenaporni, vedno več je pritiskov iz okolja in zelo hitro se lahko zgodi, da nam zmanjka časa. Prav tako pa prehrana ni vsem fokus. In tudi to moramo razumeti, ker ne moremo nikomur vsiliti zdrave prehrane. Če je nekdo trenutno noče, zakaj bi ga silili."

Druga stvar, ki jo Jernej poudarja, pa je seveda ta, da lahko težava nastane zato, ker je v teoriji marsikaj lažje kot v praksi. Marsikdo pozna formulo o kaloričnem deficitu oziroma pojej manj, kot porabiš, pa vseeno v praksi to vsem ne gre najbolje – tudi zaradi tega, ker lahko velikokrat zaužijemo kalorije, za katere se sploh ne zavedamo, da smo jih. Ob tem se je voditeljica Eva Cimbola spomnila na primer, ko kuha kosilo ali večerjo in vmes poje ogromno malih stvari. Košček sira tu, korenček tam in podobno. Skupaj z Jernejem sta hitro ugotovila, da se lahko tako nabere kar veliko kalorij, ki se jih sploh ne zavedamo in, še slabše, nas ne nasitijo, ker kljub temu potem pojemo še normalen obrok kosila ali večerje.

Pri prehrani je marsikaj v teoriji lažje kot v praksi, pravi Jernej Ogrin. Foto: Jan Lukanović

Ni nujno, da je domača hrana tudi zdrava hrana

Svetovalec o prehrani Jernej poudarja tudi zmotno prepričanje, da je domača hrana zdrava hrana. To ni vedno nujno. "Če primerjamo domačo suho mesnino, kakšno domačo salamo, ima veliko manj ugodno sestavo kot pa puste piščančje prsi. Tudi če je ena bolj domača od druge, je to ne dela boljše. Ljudje se prepogosto ukvarjajo z zelo nepomembnimi stvarmi. Jem lokalno, jem organsko, jem sezonsko. To je absolutno super za podpiranje domačega gospodarstva, ampak velikokrat se ljudje preveč ukvarjajo s stvarmi, ki niso pomembne, pozabijo pa na dva pomembna vidika zdrave prehrane: prvi, da nam zagotovi dovolj hranljivih snovi (vitamini, minerali, vlaknine, beljakovine), drugi pa, da je energijski vnos primeren za nas."

In spet je stvar lahko preprosta. Koliko kalorij dnevno bi približno morali zaužiti, si lahko preračuna vsak od nas, saj je na spletu ogromno aplikacij, ki to ponujajo, hkrati pa celo beležijo naš vnos kalorij. Ob tem Jernej opozarja, naj ljudje to uporabljajo, le če jih to ne bremeni preveč oziroma jim ni glavni fokus v življenju, saj v nasprotnem primeru s tem spet ne gojijo dobrega odnosa do prehranjevanja.

"Ljudje se velikokrat preveč ukvarjajo s stvarmi, ki niso pomembne, pozabijo pa na dva pomembna vidika zdrave prehrane," pravi prehranski svetovalec. Foto: Jan Lukanović

Cilj naj bo zdrav način življenja, ne številka na tehtnici

Jernej opaža, da se na tem področju dogajajo spremembe, da se v zadnjem obdobju veliko poudarja, da je pomemben življenjski slog, ki prinaša dobre rezultate na dolgi rok. Takšnih je veliko tudi vsebin na družbenih omrežjih, kjer se opozarja predvsem na to, naj se posameznik vpraša, ali lahko normalno teče za svojimi otroki brez bolečin, ali lahko iz trgovine nosi polne vrečke in v drugi roki otroka, ali je zmožen iti na daljši sprehod, ne da bi se pretirano zadihal. Vseeno meni, da bi lahko bilo zavedanja o funkcionalnosti še več.

"Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da številke na neki način so pomembne. Če ima nekdo 50 kilogramov preveč in gre dvakrat na teden na sprehod, je to sicer odlično, a vendarle je ta številka previsoka, da bi to lahko bilo dovolj za njegovo telo, zato je za takšnega posameznika zelo priporočljivo, da na področju kilogramov nekaj naredi. Že deset odstotkov zmanjšanja telesne teže lahko ima v takem primeru ogromno koristi pri tem, da se zmanjša možnost zdravstvenih težav."

Zavedati se moramo, da videz ni povezan z relevantnimi informacijami o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja. Foto: Jan Lukanović

Številka na tehtnici lahko vpliva na naš vsakdan

Jernej Ogrin pri svojih strankah velikokrat sliši – in tudi Eva je povedala enako –, da številka na tehtnici zelo vpliva na njihovo razpoloženje oziroma na njihov vsakdan. Nekateri postanejo bolj obremenjeni s tem, kaj bodo oblekli, spet drugi so razdražljivi in slabe volje.

Nekateri pri izgubi več kilogramov potrebujejo morda celo psihološko pomoč, saj se lahko hitro znajdejo v začaranem krogu, ko so preveč obremenjeni s številkami, s prehrano nasploh in ne zdržijo vsega tega in se raje podajo na staro pot, ki jih je pripeljala do tega, kjer so danes. Zato Jernej poudarja, da so zdrave navade in zdrav življenjski slog veliko več od tega, kaj in koliko pojemo.

V Spotkastu sta se z Evo dotaknila tudi lepotnih idealov – zakaj bi nekdo bolj verjel svetovalcu ali trenerju, ki je izklesan, kot nekomu, ki ima morda kakšen kilogram preveč. Ob tem je Jernej Evi ponudil odlično iztočnico za razmišljanje, po katerih standardih sploh rečemo, da ima nekdo kakšen kilogram preveč. Še pomembneje po njegovem mnenju pa je, da nekdo, ki je izklesan vse leto ali več let, ni nujno, da daje zdrave in dobre nasvete o prehrani. Zato se zavedajmo, da videz nima povezave z relevantnimi informacijami o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja. Nekdo, ki se mu morda ne vidi, da je vsak dan v fitnesu, lahko predaja boljše in koristnejše informacije.

