Kar 61 odstotkov mačk predebelih: odstotek se je povečal med koronavirusom

Debelost pri mačkah ni več redkost, temveč množični pojav. Po zadnjih raziskavah je predebela vsaka četrta mačka. Posledice so lahko hude, saj debelost ogroža zdravje, od motenj v gibanju in oslabljenega imunskega sistema do razvoja sladkorne bolezni. Čeprav se zaobljen trebušček zdi prikupen, je debelost treba prepoznati in pravočasno ukrepati.

Zadnja raziskava Association for Pet Obesity Prevention je pokazala, da je v ZDA kar 61 odstotkov mačk prekomerno težkih ali debelih, medtem ko le 33 odstotkov lastnikov opazi debelost. Študije v Franciji, objavljene v Journal of Feline Medicine & Surgery, poročajo o skoraj 48 odstotkih mačk s prekomerno telesno maso, odstotek se je povečal med pandemijo covida-19. Po navedbah podjetja Vetpromet so slovenski veterinarji ocenili, da naj bi jih bilo pri nas pretežkih približno 25 odstotkov.

Premalo igre in gibanja

Debelost pri mačkah se zgodi iz več razlogov. Mačke pogosto prejemajo še dodatne obroke, priboljške ali celo človeško hrano. Življenje mačk v zaprtih prostorih povzroča pomanjkanje igre in gibanja. Tudi kastracija oz. sterilizacija zmanjšata metabolizem, apetit pa se poveča, brez ustrezne prilagoditve prehrane se hitro zgodi nalaganje maščobe. Čeprav se marsikomu zdi zaobljen trebušček prikupen, je napačna ocena telesnega stanja resen problem, ki preprečuje pravočasno ukrepanje, so v sporočilu za javnost zapisali pri Vetprometu.

Debelost ima pri mačkah različne simptome. Artritis vpliva na poslabšano gibljivost, saj povečana telesna teža obremenjuje sklepe in pospeši degeneracijo. Povečana teža pomeni tudi večjo obremenitev za srce in filtracijo krvi. Resna in življenjsko ogrožajoča bolezen so tudi maščobna jetra, ki se pojavijo, če se pri predebeli mački zgodi nenadna izguba apetita iz drugega bolezenskega razloga. Manj gibanja, več bolečin, več bolezni pomeni tudi krajšo življenjsko dobo mačke.

Zdrava mačka je aktivna, radovedna in energična

Debelost pri mačkah veterinarji ocenjujejo po devetstopenjski lestvici telesne kondicije. Stopnja ena pomeni izjemno shirane mačke, pri katerih rebra, hrbtenica in kolki močno štrlijo, brez sledi podkožne maščobe. Stopnja devet pomeni hudo debelost, pri kateri kosti niso več otipljive, maščoba se nabira po vsem telesu. Idealna je stopnja pet, rebra in hrbtenica so otipljiva, a prekrita z rahlo plastjo maščobe, pas je viden, trebuh rahlo vbočen z majhno maščobno blazinico.

Zdrava mačka je aktivna, radovedna in energična. S preventivo lahko preprečite razvoj debelosti in sladkorne bolezni, svetujejo veterinarji. Hrana naj bo bogata z beljakovinami in z majhno količino ogljikovih hidratov. Omejite priboljške in merite obroke. Vsaj dvakrat dnevno po deset minut igre, kot sta lov na igračo ali igra na plezalniku. Ohranjajte stimulativno okolje. Pomembni so tudi redni pregledi pri veterinarju, ki lahko priporoči tudi individualno prilagojen program prehrane in hujšanja.