Tukaj smo za šport – OTP banka zavezana gibanju, zdravju in dobremu počutju zaposlenih

V OTP banki verjamemo, da je šport več kot le prostočasna aktivnost – je način razmišljanja, življenjski slog in odsev naših vrednot. Pomeni energijo, ekipni duh, osredotočenost na cilje in vztrajnost. Vse te lastnosti so vtkane tudi v našo organizacijsko kulturo. Pridobitev prestižnega certifikata Športu prijazno podjetje , ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, je priznanje našemu dolgoletnemu prizadevanju za promocijo zdravega življenjskega sloga v delovnem okolju.

Foto: OTP banka

Zaposleni v OTP banki so srce naše organizacije, zato je njihovo dobro počutje naša prednostna skrb. Spodbujamo aktivno življenje prek številnih pobud, kot so OTP banka teče, OTP banka kolesari, pohodi, aktivni odmori in priljubljeni dogodki, kot sta Bankatlon in Bančne igre. Vse to spodbuja tako fizično zdravje kot tudi povezanost med sodelavci.

Športna sponzorstva kot odsev naših vrednot

Naša zavezanost športu presega poslovne zidove. Smo ponosni sponzor slovenskega športa na vseh ravneh. Podpiramo Olimpijski komite Slovenije, NK Maribor, Košarkarsko zvezo Slovenije, Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, Odbojkarski klub OTP banka Branik ter vrhunske športnike, kot sta Maruša Mišmaš Zrimšek in ambasador OTP banke Primož Roglič. S tem dokazujemo, da šport ni le navdih, ampak tudi način, kako vračamo skupnosti.

Gradimo okolje, kjer lahko vsak zadiha s polnimi pljuči

V OTP banki oblikujemo okolje, kjer zaposleni rastejo – osebno in profesionalno. Šport in gibanje nista le pobuda – sta del naše strategije razvoja in skrbi za zaposlene. Z njuno pomočjo krepimo pozitivno delovno okolje, gradimo zavzeto ekipo in spodbujamo kulturo odgovornosti do zdravja, narave in družbe.

Foto: OTP banka

"Verjamemo, da zdravi, zadovoljni in povezani zaposleni ustvarjajo uspešno in trajnostno naravnano podjetje," poudarjajo v OTP banki.

Kjer bije srce za gibanje, tam raste moč skupnosti. V OTP banki vsak dan znova dokazujemo, da smo tukaj – za šport, za zaposlene in za boljši jutri.