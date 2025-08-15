Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sondershausen, atletski miting

Jan Vukovič šesti na 800 m v Nemčiji, Nika Glojnarič najboljša v finalu B

Jan Vukovič | Jan Vukovič je v teku na 800 metrov zasedel šesto mesto. | Foto www.alesfevzer.com

Jan Vukovič je v teku na 800 metrov zasedel šesto mesto.

Foto: www.alesfevzer.com

Jan Vukovič iz celjskega Kladivarja je na atletskem mitingu v nemškem Sondershausnu zasedel šesto mesto v teku na 800 m z 1:46,90 sekunde. Nika Glojnarič, druga slovenska predstavnica na tekmi, je na 100 m ovire zmagala v finalu B s 13,11 (veter +1,3 m/s).

"Z nastopom sem zelo zadovoljen, stalno že tečem okrog 1:46, kar pomeni, da imam letos zelo visoko raven teka. Tekma je bila hitra, skušal sem iti v prvem krogu čim hitreje. V zadnjih 100 m pa mi je zmanjkalo moči, da bi posegel višje. Bilo je tudi zelo vroče in vetrovno," je pojasnil Vukovič.

Med šestimi v finalu A je na visokih ovirah zmagala Nemka Franziska Schuster, ki se je z 12,93 edina spustila pod mejo 13 sekund. Na 800 m je slavil Ibrahim Abass Chuot iz Katarja z 1:44,90.

