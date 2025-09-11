Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Simon Kavčič

Četrtek,
11. 9. 2025,
20.11

Osveženo pred

50 minut

Neja Filipič Nika Glojnarič Lia Apostolovski Anita Horvat Tokio 2025 slovenska atletska reprezentanca

Četrtek, 11. 9. 2025, 20.11

50 minut

Pred SP v Tokiu

Kljub utrujenosti, težavam z zdravjem in nihanju v formi odločno v Tokio

Avtor:
Simon Kavčič

Anita Horvat | "Težko bi rekla, da sem poleti našla pravi ritem.," je pred odhodom v Tokio potarnala Anita Horvat. | Foto Aleš Fevžer

"Težko bi rekla, da sem poleti našla pravi ritem.," je pred odhodom v Tokio potarnala Anita Horvat.

Foto: Aleš Fevžer

Trojica slovenskih atletinj, Anita Horvat, Neja Filipič in Lia Apostolovski, je na svetovno prvenstvo v Tokiu odšla z nekoliko manj jasnimi cilji, saj so se v zadnjem času soočale z nekaj težavami. Prvi jo je zagodlo zdravje, drugima dvema nihajoča forma. Odločnejša je bila pred odhodom Nika Glojnarič, ki se želi približati osebnemu rekordu.

Klara Lukan
Sportal Naporen dvojni program za Klaro Lukan, debi Anje Fink Malenšek

"Težko bi rekla, da sem poleti našla pravi ritem. Imela sem veliko zdravstvenih težav, zato sem tudi odpovedala nekaj tekem, zaradi priprav na Tokio sem izpustila tudi zadnji dve," je pred odhodom na svetovno prvenstvo potarnala slovenska tekačica na 800 metrov Anita Horvat. "V Tokiu bom tako vsaj spočita in zdrava," je našla pozitivno plat nedavnih težav. Nazadnje je nastopila 26. avgusta v Mariboru in zmagala v teku na 400 metrov.

"Letos sem že dobro tekla na 400 metrov, zdaj pa moram to pokazati še na 800," pravi. V Tokiu bo nastopala v teku na dva štadionska kroga. Kvalifikacije jo čakajo v četrtek, 18. septembra, morebiten polfinale v petek, 19., veliki finale pa v nedeljo, 21. septembra. V finalu je Horvat tekla na prvenstvu leta 2022 v Eugenu in zasedla sedmo mesto, pred dvema letoma v Budimpešti pa je tekmovanje razočarana končala v polfinalu. V Tokiu se bo za uvrstitev v finale morala skoraj zagotovo spustiti pod mejo dveh minut, kar ji je letos uspelo le na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru (1:59,78).

Neja Filipič maja izenačila osebni rekord, nato pa …

Prvi finale na svetovnih prvenstvih pa mora biti cilj tudi za troskokašico Nejo Filipič, ki je 24. maja letos na mitingu v Zagrebu s 14,42 m celo izenačila osebni rekord, a je bila to njena zadnja štirinajstica leta. Tega je sicer odprla na dvoranskem mitingu v Kazahstanu z zmago (14,05 m), tri centimetre manj je skočila še na majskem mitingu diamantne lige v Dohi, poleti pa je beležila nekoliko slabše izide. Tudi zato se je pred svetovnim prvenstvom posvetila treningu. "Malo smo prilagodili moje priprave na svetovno prvenstvo, trenirala sem v Vidmu na podlagi, ki je kar najbolj podobna tisti v Tokiu. Če mi uspe dvigniti formo in mislim, da mi jo bo, potem se lahko nadejam dobre uvrstitve," je povedala pred potjo na Japonsko. Tam jo kvalifikacije čakajo v torek, 16. septembra, morebiten finale pa v četrtek, 18.

Hrovat, Neja Filipič in Lia Apostolovski. | Foto: Aleš Fevžer Hrovat, Neja Filipič in Lia Apostolovski. Foto: Aleš Fevžer

Tretje prvenstvo, tretji finale?

Finalnih nastopov pa je po prvenstvih v Eugenu in Budimpešti že vajena skakalka v višino Lia Apostolovski. Letos se ji sicer ni uspelo približati dosežkom, ki jih je nizala v letih 2023 in 2024, in osebnemu rekordu (1,95 m), a želi trend obrniti prav na največjem tekmovanju sezone. "Moja sezona je bila zelo naporna in težka, ampak sem se borila s ciljem, da se uvrstim na svetovno prvenstvo in sem vesela, da mi je uspelo. Tudi v zadnjih tekmah se mi je forma stopnjevala in dobila sem dobre občutke. Pripravljena sem dobro, da na svetovnem prvenstvu nastopim kar najbolje," je povedala nosilka bronaste medalje z lanskega dvoranskega svetovnega prvenstva v Glasgowu.

Kvalifikacije v Tokiu Apostolovski čakajo v četrtek, 18. septembra, morebiten finale v nedeljo, 21.  

Lani za las ob olimpijske igre, letos izenačila rekord

Že v nedeljo pa so na sporedu ženski kvalifikacijski teki na 100 metrov ovire, kjer bo slovenske barve zastopala Nika Glojnarič. Lani se ji ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Parizu, letos pa je trepetala vse do zadnjega, ko pa je le postalo jasno, da bo zaradi nekaj odpovedi mesto zanjo vendarle tudi na svetovnem prvenstvu. "Zelo vesela sem, da sem prišla na svetovno prvenstvo, glede na to, da sem prišla med zadnjimi in čakala do zadnjega trenutka. Ampak mislim, da sem si nastop v Tokiu zaslužila, saj celotno sezono tekmujem in nabiram točke," si je oddahnila Brežičanka.

Nika Glojnarič se želi spustiti pod 13 sekund. | Foto: Aleš Fevžer Nika Glojnarič se želi spustiti pod 13 sekund. Foto: Aleš Fevžer

19. junija letos je na mitingu v St. Pöltnu v Avstriji z 12,92 izenačila svoj osebni rekord, tek pod 13 sekundami si želi tudi na svetovnem prvenstvu. "Če bi ponovila ta rezultat, bi bilo izjemno, sploh ker bo tam dobra konkurenca. In to mi je še ena dodatna motivacija," je povedala Glojnarič.

Pred dvema letoma v Budimpešti ji ni uspelo, s časom 13,13 se ni prebila iz kvalifikacijske skupine, če ji to nedeljo uspe, jo polfinale čaka dan kasneje.

Neja Filipič Nika Glojnarič Lia Apostolovski Anita Horvat Tokio 2025 slovenska atletska reprezentanca
