Lia Apostolovski izvoljena v športno komisijo Svetovne atletike

Ljubljančanka Lia Apostolovski je bila s 1201 glasom izvoljena v športno komisijo Svetovne atletike (SA), je ta sporočila zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu. Na letošnjem prvenstvu je bilo izvoljenih šest novih predstavnikov, od 8. septembra je glasovalo rekordnih 95,5 odstotka udeležencev SP, delo pa bodo opravljali do leta 2029.

Petindvajsetletna Lia Apostolovski je največji uspeh zabeležila lani, ko je bila bronasta na dvoranskem SP v Glasgowu. Po težavah s poškodbo v tej sezoni marca ni mogla braniti odličja na Kitajskem. Uspelo se ji je uvrstiti na prvenstvo v japonski prestolnici, kjer je v kvalifikacijah dosegla 27. izid.

Član športne komisije SA je bil tudi njen trener in slovenski rekorder v skoku v višino Rožle Prezelj, ki je bil 27. februarja 2016 izvoljen za predsednika, ko je nasledil Namibijca Franka Fredericksa.

Rožle Prezelj, trener Lie Apostolovski, je bil v preteklosti prav tako član športne komisije SA. Foto: Getty Images

Poleg slovenske skakalke v višino so bili v Tokiu prvič izvoljeni še Šved Andreas Almgren (1428), Thea LaFond iz Dominike (1293) in Italijanka Gia Trevisan (1456) ter ponovno Nizozemka Lisanne de Witte (1566) in Ukrajinka Anna Rižikova (1244). V komisiji so ostali še leta 2023 izvoljeni Novozelandka Valerie Adams, ki je tudi predsednica, Francoz Renaud Lavillenie, Jamajčanka Aisha Praught-Leer, Španec Diego Garcia Carrera, Jasmine Todd iz ZDA in Britanec Adam Gemili.

Šest sedežev, ki so bili na voljo za letošnje volitve leta, vključuje tudi mesto namestnika predsednice, o katerem bo glasovala športna komisija. Slednja ima zelo velik pomen od reforme leta 2016, saj je vključena v vse strukture SA. Od leta 2019 sta predsednik in še en član komisije po en moški in ženska, z glasovalno pravico polnopravna člana sveta, najvišjega organa SA.

Predsednica komisije ponosna na udeležbo

Valerie Adams je bila dvakrat olimpijska prvakinja v suvanju krogle. Foto: Reuters "Ponosna sem na neverjetno udeležbo na volitvah za športno komisijo, saj je letos za svoje predstavnike glasovalo več kot 2000 športnikov," je dejala predsednica komisije Valerie Adams. Nekdanja tekmovalka v suvanju krogle iz Nove Zelandije je bila dvakrat olimpijska zmagovalka in štirikrat svetovna prvakinja na prostem.

Pravico do glasovanja so imeli vsi športniki, akreditirani za SP v Tokiu. Da bi bili športniki upravičeni do izvolitve, so morali tekmovati na vsaj enem od prejšnjih dveh SP ali na prejšnjih olimpijskih igrah ali pa se udeležiti letošnjega SP.

Tako velika udeležba na volitvah je tudi plod sprememb v SA. Športniki so lahko prvič glasovali ne le osebno, ampak tudi prek spleta. Poleg tega je bilo podaljšano obdobje glasovanja, zaradi česar so imeli možnost glasovanja tudi športniki, ki so pozneje prispeli na SP ali odšli prej.