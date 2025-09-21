V težkih razmerah veliko razočaranje za Kristjana Čeha

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh se je danes, na zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu, v finalu podal v lov na tretje zaporedno odličje na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023, a se v izjemno zahtevnih razmerah na robu regularnosti ni znašel. Tekmo je končal na osmem mestu. Finaliste je na Japonskem zmotil močan naliv, tako da je bilo tekmovanje v metu diska začasno prekinjeno, ko se je nadaljevala, pa je izjemno spolzko metališče povzročalo velike težave številnim tekmovalcem, tudi slovenskemu rekorderju. Čehu se prvi poskus v težkih razmerah ni posrečil, orodje je vrgel le 55,18 metra, njegov drugi met ni bil veljaven. V tretjem poskusu je zmogel 63,07 metra, četrtemu poskusu se je odpovedal, v petem pa prestopil in skorajda neregularna tekma je zanj končana. Svetovni prvak je Šved Daniel Stahl.

S predzadnjim metom tekme in 70,47 m je zmagal Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021. Drugi je bil s 67,84 m svetovni rekorder in aktualni olimpijski prvak Mykolas Alekna, ki je letos zmagal pred Čehom v diamantni ligi.

Bron je presenetljivo osvojil Alex Rose iz Samoe s svojim zadnjim metom 66,96 m za svoje prvo velik odličje. Na četrto mesto je potisnil Avstralca Matthewa Dennyja, bronastega lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, ki je vrgel 65,67 m.

Edino in osmo odličje Slovenije v zgodovini SP je v Tokiu tako osvojila kapetanka ženske reprezentance Tina Šutej. Šestindvajsetletni Čeh, kapetan moške zasedbe, je ostal pri štirih medaljah na velikih članskih tekmah. Lani je v Rimu osvojil naslov evropskega prvaka in za mesto popravil svoj dosežek s prejšnjega EP v Nemčiji.

Zaletišče je bilo bolj podobno hokejski ledeni ploskvi

Po ogrevanju in prvih dveh metih, ko je Alekna vrgel 62,91 m, Denny pa ostal brez izida, so tik pred nastopom Čeha, tretjega po vrsti, tekmo prekinili zaradi hudega naliva. Tekmovalci so zapustili prizorišče, pokrili so tudi krog za izmet. Po slabi uri so se vrnili, a je še vedno deževalo in so znova odšli iz prizorišča. Nadaljevali so po vseh končanih disciplinah in uradnem zaključku prvenstva, ko je še vedno lilo, le nekoliko manj kot pred prekinitvijo.

Zaletišče je bilo bolj podobno hokejski ledeni ploskvi, ki so jo pred vsakim poskusom brisali z brisačami. Alekna je spet začel uvodno serijo, z 62,91 m in po vodstvu v drugi seriji še izboljšal izid na 67,84 m. Čeh je bil s 55,18 m po prvi seriji šesti, v drugem poskusu pa je ostal brez izida in bil 11.

Alekna je nadaljeval s 66 m v tretji seriji, 63,07 za tedaj osmo mesto, ki ga je do konca serije in po polovici tekme zadržal. Drugi je bil s 65.60 m Stahl, tretji s 65,57 m Denny. Oba sta ti daljavi dosegla s tretjima poskusoma.

Čehu je drselo

Čehu je v četrtem spodrsnilo in sploh ni mogel izvesti polnega obrata za izmet. Ostal je osmi. Denn s 53,25 m ni izboljšal dosežka, Stal je vrgel 67,47 m in s približal, Alekni, ki je prestopil. To je v peti seriji storil tudi Čeh in se poslovil od boja za odličja.

Na tem SP so imeli namreč v tehničnih disciplinah vsi finalisti po tri serije, najboljša deseterica je četrto, osmerica še peto, vseh šest poskusov pa le prva šesterica. Prva trojica je po pesti seriji ostala nespremenjena, pesta pa je znova postregla z zamenjavami na vrhu.

V soboto je Čeh že v prvem metu z 68,08 metra presegel avtomatično kvalifikacijsko daljavo 66,50 m in se prepričljivo uvrstil v boj za odličja. Bil je najboljši v drugi skupini in skupno drugi, v prvi pa je z najboljšim izidom kvalifikacij 69,90 m slavil Stahl.