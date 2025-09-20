Kenijka Beatrice Chebet je predzadnji dan svetovnega atletskem prvenstvu v Tokiu v teku na 5000 m zmagala s 14:54,36 in osvojila drugo zlato na tem prvenstvu, najboljša je bila že na še enkrat daljši razdalji. S tem je ponovila svoj olimpijski dvojec iz Pariza lani, ko je bila tudi zlata na 5000 m in 10.000 m. Na 5.000 metrov bi morala slovenske barve braniti Klara Lukan, a se je tekmi zaradi težav z gležnjem odpovedala.

Drugouvrščeni rojakinji in braniki naslova Faith Kipyegon (14:55,07) pa ni uspelo, da bi bila na tem SP dvakrat najboljša po osvojenem zlatu na 1500 m. Bron si je pritekla Italijanka Nadia Battocletti (14:55.42), svetovna in olimpijska podprvakinja na 10.000 m.

Slednja je vodila še 300 m pred ciljem, nato sta jo Kenijki zaporedoma prehiteli in se pomerili za prestižno zmago. Svetovna rekorderka na tej razdalji Chebet je pospešila 50 m pred ciljem, Kipyegon je ni mogla več ogroziti, a je obenem obdržala prednost pred Italijanko. To je bil sicer nekoliko presenetljiv razplet na vrhu, saj je bilo pričakovati, da bo v sprintu za zmago boljša od Chebet Kipyegon, ki je svetovna rekorderka na 1500 m.

Nizozemka do zlata z zadnjim sunkom

Kenija je osvojila drugo zlato na 800 m, ko je z rekordom SP zmagal olimpijski prvak Emmanuel Wanyonyi (1:41,86) pred Alžircem Djamelom Sedjatijem (1:41,90) in branilcem naslova, Kanadčanom Marcom Aropom (1:41,95).

Jessica Schilder si je zlato priborila v zadnjem poskusu. Foto: Reuters

Nizozemka Jessica Schilder, bronasta na SP 2022, je v svojim zadnjim poskusom prišla do zlata v suvanju krogle. Z 20,29 m je premagala Američanko Chase Jackson, dvakratno zaporedno prvakinjo (2022, 2023), ki je prav tako po zadnjem najdaljšem metu zaostala le za osem centimetrov (20,21 m). Dolgo je bila v vodstvu po uspešnem začetnem metu 20,06 m Novozelandka Maddison-Lee Wesche, srebrna na OI v Parizu je osvojila tretje mesto. Nemka Yemisi Ogunleye, olimpijska prvakinja, se je morala zadovoljiti s šestim mestom (19,33 m).

Ekvadorka Juleisy Angulo je s 65,12 m zmagala v metu kopja pred Latvijko Anete Sietino (64,64 m), ki je do srebra prišla v zadnjem mestu, in Avstralko Mackenzie Little (63,58 m), bronasto na SP leta 2023.

Odšla sredi velikih napetosti z belgijsko atletsko zvezo

Anna Hall iz ZDA je prvič slavila naslov v sedmeroboju s 6888 točkami, pred Kate O'Connor iz Irske (6714 točk). Britanka Katarina Johnson-Thompson in Taliyah Brooks iz ZDA sta si razdelili tretje mesto s po 6581 točkami.

Nafissatou Thiam je ciljala na rekord, a ji prav nič ni šlo po načrtih. Foto: Reuters

Trikratna olimpijska prvakinja Nafissatou Thiam iz Belgije se je po peti od sedmih disciplin odjavila in predčasno končala tekmo. Ciljala je na evropski rekord 7032 točk, a ji od prvega dne ni šlo nič po načrtih. Po štirih disciplinah je bila v petek šele na šestem mestu (3818 točk), predvsem po popolnoma zgrešenem teku na 200 m. Drugi dan je po še enem razočaranju v skoku v daljino s 5,99 m na lestvici padla še za dve mesti.

Trikratna evropska in dvakratna svetovna prvakinja je na SP odšla sredi velikih napetosti z belgijsko atletsko zvezo, saj je po poročanju belgijskih medijev zavrnila podpis kodeksa, ki ga je zveza predložila športnikom glede sponzorskih pravic.

Jamajčani zamočili

Jamajčani, eni izmed favoritov za medalje v štafeti 4 x 100 m, so izpadli že v kvalifikacijah zaradi napake v zadnji predaji, ko je palica ostala v rokah predzadnjega tekača Ryiema Fordeja. Kishane Thompson, srebrn na 100 m, se je ustavil sredi ciljne ravnine. Svetovni prvak na 100 m Oblique Seville, ki je bil v drugi predaji, tako po posamičnem zlatu na najkrajšem sprintu ne bo mogel do dvojne krone.

Ryiema Forde in Kishane Thompson sta zamočila pri predaji. Foto: Reuters

V drugi skupini pa zaradi napak v predajah nista prišli do cilja Velika Britanija in Južnoafriška republika, evropska prvakinja Italija, prva na OI 2021, pa je bila zadnja, šesta. Na startu v zadnji predaji je spodrsnilo nekdanjemu olimpijskemu zmagovalcu in evropskemu prvaku Marcellu Jacobsu. Ta je pri tem izgubil preveč časa za napredovanje italijanske četverice.

