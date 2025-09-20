Sobota, 20. 9. 2025, 16.13
Tokio, svetovno prvenstvo v atletiki
Kenijka Chebet na SP v Tokiu osvojila dve zlati medalji
Kenijka Beatrice Chebet je predzadnji dan svetovnega atletskem prvenstvu v Tokiu v teku na 5000 m zmagala s 14:54,36 in osvojila drugo zlato na tem prvenstvu, najboljša je bila že na še enkrat daljši razdalji. S tem je ponovila svoj olimpijski dvojec iz Pariza lani, ko je bila tudi zlata na 5000 m in 10.000 m. Na 5.000 metrov bi morala slovenske barve braniti Klara Lukan, a se je tekmi zaradi težav z gležnjem odpovedala.
Drugouvrščeni rojakinji in braniki naslova Faith Kipyegon (14:55,07) pa ni uspelo, da bi bila na tem SP dvakrat najboljša po osvojenem zlatu na 1500 m. Bron si je pritekla Italijanka Nadia Battocletti (14:55.42), svetovna in olimpijska podprvakinja na 10.000 m.
Slednja je vodila še 300 m pred ciljem, nato sta jo Kenijki zaporedoma prehiteli in se pomerili za prestižno zmago. Svetovna rekorderka na tej razdalji Chebet je pospešila 50 m pred ciljem, Kipyegon je ni mogla več ogroziti, a je obenem obdržala prednost pred Italijanko. To je bil sicer nekoliko presenetljiv razplet na vrhu, saj je bilo pričakovati, da bo v sprintu za zmago boljša od Chebet Kipyegon, ki je svetovna rekorderka na 1500 m.
Nizozemka do zlata z zadnjim sunkom
Kenija je osvojila drugo zlato na 800 m, ko je z rekordom SP zmagal olimpijski prvak Emmanuel Wanyonyi (1:41,86) pred Alžircem Djamelom Sedjatijem (1:41,90) in branilcem naslova, Kanadčanom Marcom Aropom (1:41,95).
Jessica Schilder si je zlato priborila v zadnjem poskusu.
Nizozemka Jessica Schilder, bronasta na SP 2022, je v svojim zadnjim poskusom prišla do zlata v suvanju krogle. Z 20,29 m je premagala Američanko Chase Jackson, dvakratno zaporedno prvakinjo (2022, 2023), ki je prav tako po zadnjem najdaljšem metu zaostala le za osem centimetrov (20,21 m). Dolgo je bila v vodstvu po uspešnem začetnem metu 20,06 m Novozelandka Maddison-Lee Wesche, srebrna na OI v Parizu je osvojila tretje mesto. Nemka Yemisi Ogunleye, olimpijska prvakinja, se je morala zadovoljiti s šestim mestom (19,33 m).
Ekvadorka Juleisy Angulo je s 65,12 m zmagala v metu kopja pred Latvijko Anete Sietino (64,64 m), ki je do srebra prišla v zadnjem mestu, in Avstralko Mackenzie Little (63,58 m), bronasto na SP leta 2023.
Odšla sredi velikih napetosti z belgijsko atletsko zvezo
Anna Hall iz ZDA je prvič slavila naslov v sedmeroboju s 6888 točkami, pred Kate O'Connor iz Irske (6714 točk). Britanka Katarina Johnson-Thompson in Taliyah Brooks iz ZDA sta si razdelili tretje mesto s po 6581 točkami.
Nafissatou Thiam je ciljala na rekord, a ji prav nič ni šlo po načrtih.
Trikratna olimpijska prvakinja Nafissatou Thiam iz Belgije se je po peti od sedmih disciplin odjavila in predčasno končala tekmo. Ciljala je na evropski rekord 7032 točk, a ji od prvega dne ni šlo nič po načrtih. Po štirih disciplinah je bila v petek šele na šestem mestu (3818 točk), predvsem po popolnoma zgrešenem teku na 200 m. Drugi dan je po še enem razočaranju v skoku v daljino s 5,99 m na lestvici padla še za dve mesti.
Trikratna evropska in dvakratna svetovna prvakinja je na SP odšla sredi velikih napetosti z belgijsko atletsko zvezo, saj je po poročanju belgijskih medijev zavrnila podpis kodeksa, ki ga je zveza predložila športnikom glede sponzorskih pravic.
Jamajčani zamočili
Jamajčani, eni izmed favoritov za medalje v štafeti 4 x 100 m, so izpadli že v kvalifikacijah zaradi napake v zadnji predaji, ko je palica ostala v rokah predzadnjega tekača Ryiema Fordeja. Kishane Thompson, srebrn na 100 m, se je ustavil sredi ciljne ravnine. Svetovni prvak na 100 m Oblique Seville, ki je bil v drugi predaji, tako po posamičnem zlatu na najkrajšem sprintu ne bo mogel do dvojne krone.
Ryiema Forde in Kishane Thompson sta zamočila pri predaji.
V drugi skupini pa zaradi napak v predajah nista prišli do cilja Velika Britanija in Južnoafriška republika, evropska prvakinja Italija, prva na OI 2021, pa je bila zadnja, šesta. Na startu v zadnji predaji je spodrsnilo nekdanjemu olimpijskemu zmagovalcu in evropskemu prvaku Marcellu Jacobsu. Ta je pri tem izgubil preveč časa za napredovanje italijanske četverice.