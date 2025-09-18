Sydney McLaughlin-Levrone je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu osvojila zlato na 400 metrov z drugim najhitrejšim časom doslej 47,78 sekunde, kar je tudi rekord prvenstev. Busang Collen Kebinatshipi je z zmago v teku atletov na 400 m s 43,53 sekunde osvojil prvi moški naslov svetovnega prvaka za Bocvano.

Poleg troskoka, v katerem je bila Neja Filipič deveta, je bil na programu končnih odločitev šestega dne SP le še met kopja, v katerem je Keshorn Walcott iz Trinidada in Tobaga zmagal 12 let po osvojenem olimpijskem zlatu.

Drugi najhitrejši čas v zgodovini

Šestindvajsetletna ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone je dosegla drugi najhitrejši čas doslej in podrla prejšnji rekord SP; 47,99 sekunde, ki ga je leta 1983 postavila Jarmila Kratochvilova iz takratne Češkoslovaške. Zaostala je le za svetovnim rekordom 47,60 Marita Koch iz nekdanje nemške demokratične republike, ki je bil dosežen oktobra 1985. Mnogi so menil, da bi ta dosežek padel, če ne bi na tokijskem stadionu ob koncu programa, ko sta bila teka na 400 m, padal dež.

Branilka naslova in olimpijska prvakinja Marileidy Paulino je osvojila srebro z rekordom Dominikanske republike 47,98 sekunde, kar je tretji najhitrejši rezultat vseh časov. Bron je osvojila Salwa Eid Naser iz Bahrajna s časom 48,19 sekunde.

Busang Collen Kebinatshipi je osvojil prvi moški naslov svetovnega prvaka za Bocvano. Foto: Reuters

Busang Collen Kebinatshipi je osvojil zgodovinsko botsvansko zlato s časom 43,53 sekunde, Jereem Richards iz Trinidada in Tobaga je bronu iz leta 2017 dodal še srebro s časom 43,72, Bocvana pa je bila nagrajena še z bronom Bayapa Ndorija (44,20).

Zavrtel je čas nazaj

Walcottu je nekako uspel, da je zavrtel čas nazaj ter je olimpijskemu zlatu iz leta 2012 dodal še svetovni naslov. Zlato je osvojil z 88,16 metra in slavil pred dvakratnim nekdanjim prvakom Andersonom Petersom iz Grenade (87,38 m) in Američanom Curtisom Thompsonom (86,97 m). Zmaga je Walcottu uspela štiri leta po tem, ko se ni uvrstil v olimpijski finale na istem stadionu v Tokiu.

Keshorn Walcott je zmagal 12 let po osvojenem olimpijskem zlatu. Foto: Reuters

Vodilni v sezoni, Nemec Julian Weber, se je moral zadovoljiti s petim mestom, indijski branilec naslova Neeraj Chopra je bil osmi, pakistanski olimpijski prvak Arshad Nadeem pa deseti.

Lyles že v polfinalu letel

Zanimivo je bilo tudi kvalifikacijah. Faith Kipyegon se je uvrstila v finale teka na 5000 m, kjer želi opraviti zaporedna dvojica zmag na 1500 m in 5000 m, a bo za drugo zlato na tem SP bila hud dvoboj s Kenijko Beatrice Chebet, ki želi ponoviti svoj olimpijski dvojec na 5000 m in 10.000 m.

Noah Lyles je že v polfinalu teka na 200 m dosegel najboljši čas sezone, 19,51. Američan, ki je v začetku tega SP osvojil bron na 100 m, bo v petkovem finalu tako nedvomno favorit. Jamajčan Bryan Levell je polfinale končal na drugem mestu z 19,78. Vsak od osmih finalistov na pol stadionskega kroga je tekel pod 20 sekundno mejo.

Noah Lyles je že v polfinalu teka na 200 m dosegel najboljši čas sezone. Foto: Reuters

Pred dvema letoma je Lyles na SP v Budimpešti osvojil tri zlate medalje. Zmagal je v teku na 100 m, 200 m in v štafeti 4 x 100 m. Pred njim je ta podvig dosegel legendarni jamajški svetovni rekorder na 100 m in 200 m Usain Bolt.

Melissa Jefferson-Wooden je le še eno zmago oddaljena od tega, da bi postala prva ženska po jamajški legendi Shelly-Ann Fraser-Pryce iz leta 2013, ki bi osvojila svetovna naslova tako na 100 kot na 200 m, potem ko se je z lahkoto uvrstila v finale na daljšem sprintu.

Izidi, končne odločitve (4): Moški: - 400 m:

1. Busang Kebinatshipi (Boc) 43,53

2. Jareem Richards (TTo) 43,72

3. Bayapo Ndori (Boc) 44,20 - kopje:

1. Keshorn Walcott (TTo) 88,16 m

2. Anderson Peters (Grn) 87,38 m

3. Curtis Thompson (ZDA) 86,67 m Ženske: - 400 m:

1. Sydney McLaughlin-Levrone (ZDA) 47,78

2. Marileidy Paulino (Dom) 47,98

3. Salwa Eid Naser (Bhr) 48,19 - troskok:

1. Leyanis Perez Hernandez (Kub) 14,94

2. Thea LaFond (Dom) 14,89

3. Yulimar Rojas (Ven) 14,76

9. Nej Filipič (Slo) 14,03 Kvalifikacije s slovensko udeležbo (2): Ženske: - 800 m, prvi krog:

1. Lilian Odira (Ken) 1:57,86

2. Daily Cooper Gaspar (Kub) 1:58,16

3. Audrey Werro (Švi) 1:58.43

33. Anita Horvat (Slo) 2:00,66 - višina:

1. Morgan Lake (VBr) 1,92

. Jaroslava Mahučik (Ukr) 1,92

. Eleanor Patterson (Avs) 1,92

. Angelina Topić (Srb) 1,92

. Nicola Olyslagers (Avs) 1,92

. Julija Levčenko (Ukr) 1,92

. Michaela Hruba (Češ) 1,92

. Lia Apostolovski (Slo) 1,83

