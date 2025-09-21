Kristijan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu osvojil osmo mesto v metu diska, ko so po hudem nalivu tekmo najprej prekinili po le dveh metih finala. Nadaljevali so po zaključni slovesnosti dve uri pozneje, ko je še vedno deževalo. V tem vremenu se Čeh ni znašel in je bil po nastopu in doseženimi 63,07 m zelo razočaran.

"To je bil najslabši nastop v karieri, zelo sem razočaran. Poskusil sem dati vse od sebe. Pogoji so bili zelo težki, skušal sem se prilagoditi v krogu za izmet, a mi ni uspelo. To ni bil moj dan. Pogoji pa so bili enakovredni za vse in kdor se je najbolje prilagodil, je bil uspešen," je s "cmokom" v grlu govoril 26-letni Kristjan Čeh.

Zmagal je s predzadnjim metom tekme in 70,47 m Šved Daniel Stahl, triintridesetletni branilec naslova in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021. Z edinim metom prek 70 m je tretjič postal svetovni prvak, enkrat je bil še srebrn. Drugi je bil s 67,84 m svetovni rekorder in aktualni olimpijski podprvak, 22-letni Mykolas Alekna, ki je letos zmagal pred Čehom v diamantni ligi. Bron je presenetljivo osvojil 33-letni Alex Rose iz Samoe s svojim zadnjim metom 66,96 m za svoje prvo veliko odličje.

Pripravljen na veliko več, kot je pokazal

"Potem sem vrgel z običajno športno obutvijo. Mogoče bi moral prvi met finala opraviti z njo, ker sem imel tedaj najboljši oprijem. Mogoče sem sprejel slabo odločitev." Foto: Reuters "Stahlu je uspel kar dober zadnji met. Je najizkušenejši in mu privoščim zmago. Sam sem bil tudi pripravljen na veliko več, kot sem pokazal. Razočaranje je res veliko, saj sem bil v najboljši formi sezone. Sposoben sem vreči deset metrov več kot sem. Odločal je krog za izmet in prilagoditev nanj. Na koncu koncev so prvi trije zmagali v opremi Nike, sam imam drugega opremljevalca. Kljub temu mislim, da bi se lahko bolje prilagodil," je ocenil slovenski rekorder.

V tretji seriji je malce manj deževalo. "V tej seriji sem tudi dosegel največ, ker sem imel tedaj najboljši oprijem v finalu. Potem pa ni šlo več." Čeh je ogrevanje začel z drugimi metalnimi čevlji, ki pa so bili pretrdi. "Nadaljeval sem s tistimi iz kvalifikacij, posušil sem jih in namazal z magnezijem za boljši oprijem. Potem sem vrgel z običajno športno obutvijo. Mogoče bi moral prvi met finala opraviti z njo, ker sem imel tedaj najboljši oprijem. Mogoče sem sprejel slabo odločitev."

"Po drsenju v krogu sem izgubil zaupanje"

Čeh je izpostavil, da so bili njegovi meti zelo slabi in počasni. "Po drsenju v krogu sem izgubil zaupanje, da bi šel v vrtenje s polno hitrostjo in močjo in to je pustilo posledice. Napoved vremena je predvidevala sončen dan in večer brez dežja. Sem bil sicer pripravljen tudi nanj. Krog za izmet je že brez dežja zelo hiter, potem pa je postal kot ogledalo, vdeli smo tudi nekaj padcev in je bilo zelo nevarno."

Tekma se je končala dobro uro po kratki zaključni slovesnosti SP. "V premoru so nas vprašali, kaj bi si želeli, da finale prekinejo ali da nadaljujemo. Tretje možnosti, da bi prestavili na jutri, organizator ni mogel sprejeti zaradi celotne organizacije. Potem so sprejeli odločitev, da nadaljujemo. Sam bi si želel, da bi nastopili jutri v suhem vremenu," je še povedal Čeh.

Po sezoni bo imel najmanj mesec premora in dopust brez treningov. Posvetil se bo dokončanju hiše, v kateri prevladujejo temni odtenki, tudi v kuhinji. "Z ženo Anno Mario imava enak okus, oba sva vesela, da sva na svojem in tako načrtujeva, da bova najmanj do konca novembra v Sloveniji," je pred finalom napovedal Čeh. Sicer precejšnji del leta preživi v Estoniji, od koder je njegova žena, metalka kladiva, pa tudi trener Mart Olman.

Finale, disk (moški), končni vrstni red: 1. Daniel Stahl (Šve) 70,47 m

2. Mykolas Alekna (Lit) 67,84 m

3. Alex Rose (Sam) 66,96 m

4. Matthew Denny (Avs) 65,57 m

5. Mario Alberto Diaz (Kub) 64,71 m

6. Andrius Gudžius (Lit) 63,43 m

7. Martynas Alekna (Lit) 63,34 m

8. Kristjan Čeh (Slo) 63,07 m

9. Lukas Weisshaidinger (Avt) 62,26 m

10. Connor Bell (NZl) 59,97 m

11. Mike Sosna (Nem) 58,60 m

12. Henrik Janssen (Nem)

