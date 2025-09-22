Žena Kristjana Čeha: Bilo je grozljivo

Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je v nedeljo v nemogočih vremenskih razmerah finale svetovnega prvenstva sklenil z razočaranjem na osmem mestu. Po dogajanju se je na družbenih omrežjih oglasila tudi njegova žena in članica njegove ekipe, Anna Maria Čeh.

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh je zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu v finalu osvojil osmo mesto s 63,07 metra. Ostal je brez tretjega zaporednega odličja na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023. Tekmo je prekinil hud naliv in so jo po več kot dveh urah vnovič začeli po uradnem koncu SP, metalci pa so se spopadli z izredno zahtevnimi pogoji, zaradi spolzkega kroga so mnogi končali na tleh, nekateri so se nastopu celo odpovedali, na srečo se ni nihče huje poškodoval.

S predzadnjim metom tekme in 70,47 metra je zmagal Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021. Drugi je bil s 67,84 metra svetovni rekorder in aktualni olimpijski prvak Mykolas Alekna, ki je letos zmagal pred Čehom v diamantni ligi. Bron je presenetljivo osvojil Alex Rose s Samoe s svojim zadnjim metom 66,96 metra za svoje prvo velik odličje.

Po dogajanju je bil Čeh, ki se je v soboto z lahkoto prebil skozi kvalifikacije, razumljivo zelo razočaran, saj ni skrival napada na odličje. Na dogajanje pa se je na družbenih omrežjih odzvala tudi njegova žena Anna Maria Čeh, prej Orel. "Rada bi z vami delila nekaj dejstev. Kristjan je v najboljši formi svojega življenja. Pripravljalni tabor je bil boljši, kot smo si sploh lahko predstavljali. Kvalifikacije so bile mala malica," je zapisala.

"Lahko krivite, kogarkoli želite, ampak dejstvo je, da je nemogoče metati, če tvoji čevlji nimajo oprijema. Edini tekmovalci s čevlji, ki so danes imeli oprijem, so končali, spoštljivo, med najboljšimi tremi. Ne trdim, da pogoji niso bili enaki za vse, ker so bili, ampak niso imeli vsi enakih čevljev (da bo jasno, plastični podplati). Kljub temu pa nikakor ne zmanjšujem dosežkov ali metov drugih, kapo dol. Uspelo jim je izkoristiti zelo zahtevne razmere in osvojiti medaljo. Gledati vse preostale, kako padajo in drsijo, je bilo grozljivo. Vsi ste prvaki, ker ste kljub temu tekmovali in tvegali resno poškodbo. Preizkusili smo tri različne verzije čevljev, a nobena ni delovala (Vse z gumijastim podplatom, žal)."

"Ne morem kriviti Kristjana, da je kot senca metal samega sebe, ker ga je bilo preprosto preveč strah, da bi padel. Kdor pravi drugače, naj poskusi teči po ledu v čevljih brez oprijema in naj mi potem pove, kako je šlo. Od tu gremo naprej, učimo se in se prilagodimo. P. S. Daniel, ti si kralj diska. Neverjeten nastop," je bila še neposredna metalka kladiva.

Zatem se je v komentarjih razvila burna debata, ni manjkalo tudi sovražnih komentarjev, Anna Maria Čeh pa je med drugim zapisala, da tudi počasnejši začetek v krogu ne bi napravil razlike in da niso imeli na voljo nobenih drugih čevljev njegovega opremljevalca. "To ni njegova realna forma, ta se ne spremeni čez noč. In ne, nismo zafrknili priprav, saj so potekale optimalno. Niti ne mislim, da bi brez teh pogojev kar zmagal, bi se pa za to boril. Za dogajanje ne krivim nikogar, to je šport in to so bile razmere," je še zapisala in pojasnila, da lahko sprejmejo konstruktivno kritiko, a da je bila edina napaka njihove ekipe v nedeljo, da ob treh parih, od katerih naj bi bila dva para primerna za dež, s sabo niso imeli še dodatnih čevljev, in da je trenutno osredotočena zgolj na Kristjana in njegovo dobro počutje.

Čeh in njegova izbranka sta sicer ravno v nedeljo praznovala prvo obletnico poroke, potem ko sta se lani v ožjem družinskem krogu poročila na Ptuju, čez nekaj dni pa bosta zdaj imela tudi veliko poročno praznovanje.

