Berlinski maraton 2025

Kenijec Sawe z najboljšim letošnjim časom najboljši na maratonu v Berlinu

Sabastian Sawe | Sabastian Sawe je poskrbel za najboljši čas v maratonu v letu 2025. | Foto Reuters

Sabastian Sawe je poskrbel za najboljši čas v maratonu v letu 2025.

Foto: Reuters

Kenijec Sabastian Sawe je zmagovalec berlinskega maratona, enega od šestih največjih tekov na dobrih 42 km v sezoni. S časom 2:02:16 je postavil tudi najboljšo znamko leta in za 11 sekund izboljšal svoj čas iz Londona. V ženski konkurenci je bila v tesni odločitvi najhitrejša Kenijka Rosemary Wanjiru (2:21:05).

Kenijec Sabastian Sawe je bil po pisanju nemške tiskovne agencije dpa dolgo na poti proti rekordni znamki, ki jo je v Chicagu 2023 postavil tragično preminuli rojak Kalvin Kiptum.

Na poti proti najboljši znamki v zgodovini 2:00:35 pa so ga ustavile predvsem visoke temperature (že ob 9.15 je bilo 18 stopinj Celzija) in velika vlažnost (80-odstotna) ter tudi tek v osami, saj je že po 23 kilometrih Kenijec ostal sam na poti proti cilju.

"Bilo je težko, a sem se ustrezno pripravil. Dal sem vse od sebe in s tem sem lahko zadovoljen," je dejal 30-letni zmagovalec berlinskega maratona.

Najboljši trije v Berlinu. | Foto: Reuters Najboljši trije v Berlinu. Foto: Reuters

"Užival sem v vzdušju. Bilo je dobro, a upam, da bo prihodnje leto še bolje," je še vrnitev v Berlin in na eno najhitrejših maratonskih prog napovedal Sawe.

Drugo mesto je z velikim zaostankom pripadlo Japoncu Akiri Akasakiju (2:06:15), tretji pa je bil Etiopijec Chimdessa Debele (2:06:57).

Kenijka pred Etiopijkima

V ženski konkurenci so bile razlike manjše, časi pa precej počasnejši v primerjavi z najboljšimi znamkami. Slavila je Rosemary Wanjiru s časom 2:21:05, kar je dobrih 11 minut več od rekorda rojakinje Ruth Chepngetich.

Rosemary Wanjiru je bila najhitrejša v Berlinu. | Foto: Reuters Rosemary Wanjiru je bila najhitrejša v Berlinu. Foto: Reuters

Drugo mesto je zasedla Etiopijka Deru Dida s časom 2:21:08, tretja pa je bila s 24 sekundami zaostanka še ena Etiopijka Azmera Gebru.

Organizatorji so sicer sporočili, da se je maratona v nemški prestolnici udeležilo 55.146 tekačev in tekačic.

Rosemary Wanjiru Sabastian Sawe Berlinski maraton atletika maraton
