Ljubljanski maraton se letos spogleduje s številnimi rekordi, celo Guinessovim

"Na današnji dan je prijavljenih 16.762 tekačev in tekačic na vseh razdaljah. Te številke smo zbirali zjutraj, mislim, da jih je v tem trenutku še nekaj več," je opoldne na novinarski konferenci v Mestni hiši v Ljubljani zadovoljno razlagala vodja Ljubljanskega maratona Barbara Železnik. Prijave so odprte še do sobote, 20. septembra. Kar se prijav tiče, se tako letos na 29. izvedbi največje tekaške prireditve (ta bo 19. oktobra) pri nas obeta morda celo rekord.

"Res je, letos je rekordno leto. Imamo že skoraj 17 tisoč tekačev, imamo rekordno znamko prijav na maratonski razdalji, rekordne prijave tujih tekačev. Napovedal pa se je tudi en malo zabavnejši rekord. Anže Zavrl iz skupine Gadi bo premagoval maratonsko razdaljo s harmoniko in podiral Guinnessov rekord," je naštevala Barbara Železnik.

Bodo presegli rekordno leto 2015?

Na vse razdalje, deset, 21 in 42 kilometrov, je torej prijavljenih že skoraj 17 tisoč tekačev, še nekaj dni je časa, da ta številka naraste in morda preseže celo mejo 18 tisoč prijavljenih za nedeljske teke, s čimer bi presegli rekordno leto 2015. "Da, rekordno leto smo pisali leta 2015, ko smo imeli v cilju 16.091 tekačev od malo manj kot 18 tisoč prijavljenih. Glede na to, da nismo še na koncu prijav, mislim, da bo letos res rekordno leto, in to nas dejansko navdaja z navdušenjem," pravi Železnik.

"Očitno smo v letih po koroni delali prav"

Rekordno je že število prijavljenih tujcev, teh je za zdaj 6.079 iz 84 držav, tisoč več kot lani. Vseh prijavljenih za najdaljšo, kraljevsko razdaljo 42.159 metrov je že preko 3.500, rast zanimanja za največjo slovensko tekaško prireditev pa je bolj ali manj organska, še priznavajo prireditelji. "Težko bi rekla, da smo letos kaj večjega spremenili, očitno smo v letih po koroni delali prav, delali korake, ki nam v bistvu zdaj prinašajo nasmeh na obraz. Jasno smo začrtali cilje, začeli smo graditi tekaško skupnost v Sloveniji, bolj smo se udeleževali sejmov v tujini, letos smo obiskali sedem velikih maratonov, London, Pariz, Praga, Dunaj, Beograd, Milano in pa Madrid, dva nas še čakata, in sicer zdaj v dnevih pred maratonom v Varšavi in v Frankfurtu, vendar pa je to že bolj nagovarjanje tekačev za leto 2026," pravi Barbara Železnik.

Bo letos padel rekord? Foto: Aleš Fevžer

Tekači se v Ljubljani očitno počutijo dobro. "Res smo se odločili, da prisluhnemo tekačem, tekači so tisti, ki morajo imeti pozitivno izkušnjo, karseda dobro izkušnjo, in to vsako leto. Zdaj že dve leti po maratonu delamo anketo, leta 2023 smo dosegli 78 od stotih točk, lani smo bili že na 88 točkah," je ponosna vodja Ljubljanskega maratona.

Letos poudarek na študentih

Raste tudi udeležba na sobotnih prireditvah, otroških tekih, šolskih in inkluzivnih. Vsi ti celotnemu dogodku dajejo močno čustveno noto, obenem pa so odlična investicija v prihodnost. Letos bo poseben poudarek na tekačih študentih. "Leta 2024 smo v okviru projekta Erasmus pridobili sredstva Evropske unije za zdrav življenjski slog študentov. Razvili smo projekt, ki vključuje študente 16 univerz, ki so se pod nadzorom mentorjev nekako na daljavo izobrazili in pripravili na letošnji maraton," je še pojasnila Železnik. Študentska kategorija bo posebna, najboljši v njej bodo prejeli medalje na vseh treh razdaljah, gre pa za pilotski projekt, na podlagi katerega bo Eusa (Evropska univerzitetna športna zveza) v prihodnjih letih organizirala evropsko študentsko prvenstvo na dolge proge.

V elitni skupini slovenskih tekačevo so tudi Nina Gubanc, Jakob Medved in rekorder Primož Kobe. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Elitna skupina slovenskih tekačic in tekačev

Že leta pa prireditelji Ljubljanskega maratona podpirajo slovenske tekače. Od 30 do 40 jih vsako leto brezplačno povabijo na prireditev, letos pa so sestavili nekakšno elitno skupino, "top team". "Lani smo spisali eno lepo zgodbo s Primožem Kobetom, ki je dosegel slovenski rekord naše proge, letos pa smo razširili zasedbo in v naši ekipi so poleg Kobeta še Nina Gubanc, ki bo prav tako tekla maratonsko razdaljo, Jakob Medved, ki bo tekel polmaraton, in Vid Botolin ter Klara Lukan, ki bosta tekla na deset kilometrov," pravi Železnik in dodaja: "To so tekači, za katere ocenjujemo, da imajo potencial, da izboljšajo rekorde, svoje osebne, rekorde proge, nekateri pa morda tudi državne rekorde."

Kobe je lani poskrbel za dramatične trenutke v cilju na Kongresnem trgu, saj je na koncu za pičlo sekundo izboljšal slovenski rekord Romana Kejžarja iz leta 1998. Najboljša slovenska znamka zdaj znaša 2;18:21. "O, da, bilo je napeto. Vesel sem tiste sekunde, a priznam, da sem si obetal nekoliko boljši čas," se je ob spominu na napete trenutke zasmejal novomeški maratonec, ki pa je tako ta izziv prihranil za letos.

Anže Zavrl bo tekel s harmoniko. Foto: Instagram/Anže Zavrl

S harmoniko v Guinessa?

Prav posebnega projekta pa se je lotil član narodnozabavnega ansambla Gadi Anže Zavrl. "Morda komu ne bo najbolj všeč, ker moja glasba ne bo popolnoma po njegovem okusu, ampak seznam skladb imam že pripravljen, nekako po 35. kilometru pa sprejemam glasbene želje," se je pošalil harmonikar, ki se želi vpisati tudi v slovito Guinessovo knjigo rekordov. A 42-kilometrski tek s tem dokaj težkim in nekoliko nerodnim inštrumentom ni šala, še pravi: "To z glasbenimi željami je seveda šala, teh zagotovo ne bom sposoben sprejemati." Igrati bo moral celo pot, gre pa za odličnega tekača, katerega maratonski osebni rekord (brez harmonike, seveda) je tri ure in 27 minut.

