Rušenja na Masarykovi: MOL začenja širitev cest okoli Potniškega centra Ljubljana

Zaradi širitve Masarykove in Šmartinske ceste v štiripasovnici, kar se načrtuje v okviru projekta novega Potniškega centra Ljubljana, bo Mestna občina Ljubljana (MOL) porušila več objektov na Masarykovi in Šmartinski cesti. Stanovalci se bodo lahko odločili za odškodnine oz. nadomestna stanovanja, v nasprotnem primeru sledi razlastitev, poroča Dnevnik.

Mestna občina Ljubljana (MOL) namerava v okviru gradnje novega Potniškega centra Ljubljana porušiti več objektov, med drugim na naslovih Masarykova 19 in 15 ter Šmartinska 11, 15 in 17.

Stanovalci bodo prejeli nadomestna stanovanja na Jelinčičevi ulici ali pa jim bo izplačana odškodnina, pri čemer so ceno določili na podlagi cenitve. Če s stanovalci ne bo mogoče skleniti dogovora oz. pogodbe, bo občina sprožila postopek razlastitve.

Lastniki stanovanj, vrednih več kot pol milijona evrov – šlo naj bi za tri lastnike Masarykove 19 –, bodo poleg nadomestnega stanovanja prejeli še doplačilo v višini okoli 130 tisoč evrov.

Rušenje stavb je potrebno zaradi širitve cest, kar je sicer del širše prometne zasnove v okolici nastajajočega Potniškega centra Ljubljana. Širitev cest je vezana na državno obnovo železniškega nadvoza pri Orto baru, ki naj bi bila končana do konca leta 2026.

Selitev avtobusne postaje

Spomladi bodo glavno avtobusno postajo začasno prestavili na lokacijo, kjer je zdaj makadamsko parkirišče ob Masarykovi cesti. Na sedanji lokaciji postaje pri Trgu OF bo urejen mestni park.

Po besedah župana Zorana Jankovića je že v teku javno naročilo za izvajalca, ki bi v okviru prve faze razširitve izvedel rekonstrukcijo komunalne ureditve, torej vodovoda, vročevoda, elektroenergetskih povezav in preostalega.

Župan že zdaj opozarja voznike, da bodo v prihodnjem letu prometne razmere na tem območju izredno slabe in naj se ga raje izogibajo.

Gradnja novih stanovanj

Območje ob potniškem centru naj bi po načrtih postalo nova stanovanjska četrt.

Družba Corwin namerava zgraditi 82 metrov visoko stolpnico z 290 stanovanji, župan pa napoveduje, da bo na mestu sedanjega bloka na Šmartinski 17 občinski sklad zgradil svojo stolpnico z od okoli 200 do 250 neprofitnimi stanovanji. A kot naj bi dejal: "Ne držite me za besedo."

Kulturna dediščina

Na zgradbi na naslovu Masarykova 15, ki je predvidena za rušenje, je spominska plošča žrtvam NOB. Župan obljublja, da bo dobila novo primerno mesto v okviru prenovljenega območja.