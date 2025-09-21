Melissa Jefferson-Wooden izenačila dosežek legendarne Jamajčanke

Zadnji dan 20. svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu je Melissa Jefferson-Wooden je postala šele druga ženska, ki je osvojila tri zlate medalje v sprintu po slavju v štafeti 4 x 100 metrov. Bocvanci so slavili v štafeti 4 x 400 m z izidom sezone na svetu (2:57,76), Kenijka Lilian Odira pa je presenetila z rekordom prvenstev na 800 m (1:54,62).

Melissa Jefferson-Wooden je izenačila dosežek Shelly-Ann Fraser-Pryce s SP leta 2013 v Moskvi in posamičnima naslovoma v teku na 100 m in 200 m v štafeti dodala še tretje zlato. Jamajčanka Fraser-Pryce je v svoji zadnji tekmi kariere osvojila srebro. Jamajčanke so na 4 x 100 m tekle 41,79 sekunde, tretje Nemke pa 41,87.

Bocvanci so slavili v štafeti 4 x 400 m z izidom sezone na svetu (2:57,76), v preostalih štafetah pa so zmagali atletinje in atleti ZDA. Z rekordom prvenstev 3:16,61 je to atletinjam uspelo na 4 x 400 m, na 4 x 100 m pa so atletinje tekle 41,75 sekunde, atleti pa z izidom sezone na svetu 37,29.

Kenijka Lilian Odira je z rekordom prvenstev presenetila na 800 m (1:54,62), na 5000 m pa je bil prav tako nenadejano prvi Cole Hocker iz ZDA (12:58,30). V skoku v višino je slavila Avstralka Nicola Olyslagers (2,00 m), v deseteroboju pa je bil najboljši Nemec Leo Neugebauer (8804 točk).

Noah Lyles je ciljno črto kot zadnji v štafeti ZDA prečkal pred Andrejem de Grassejem, ki je Kanadi pritekel srebro (37,55), bron je pripadel Nizozemcem (37,81). Lyles je osvojil svojo tretjo medaljo na tem SP po bronu na 100 m in zlatu na 200 m.

Kenijka izboljšala rekord prvenstev

Branilka naslova Kenijka Mary Moraa je po 200 m prevzela vodstvo, olimpijska zmagovalka Britanka Keely Hodgkinson je bila tik za njo. Slednjo je ob zvočnem signalu za zadnji krog zaprla Švicarka Audrey Werro, a se je Britanka prebila po notranji stezi in se obdržala v boju za zmago. Hodgkinson je 100 m pred ciljem na čelu prehitela Moraao po notranji stezi.

Lilian Odira je izboljšala rekord prvenstev, ki ga je vse od leta 1983 držala Čehinja Jarmila Kratochvilova. Foto: Reuters

Sledila ji je rojakinja Georgia Hunter Bell in 40 metrov pred koncem je bilo že videti dvojno britansko zmago. Odira pa je silovito pospešila in z dvema metroma prednosti izboljšala rekord SP z leta 1983. Hodgkinson, ki nekaj mesecev ni tekmovala zaradi poškodb, a pred SP postavila izid sezone na svetu, je za las zaostala za srebrom, ko jo je na cilji črti z osebnim rekordom po fotofinišu ugnala partnerica na treningih Hunter Bell (1:54,90). Mary Moraa je bila sedma, boljša je bila njena sestrična Sarah Moraa, ki je na četrtem mestu za odličjem zaostala slabo sekundo.

Veliko presenečenje Američana

Tudi na 5000 m se je zgodilo veliko presenečenje Hocker je prišel do zlata iz ozadja. Prej vodilni Isaac Kimeli, v Keniji rojeni Belgijec, se je po osvojenem drugem mestu (12:58,78) cilju držal le za glavo, bron je pripadel Francozu Jimmyju Gressierju (12:59,33). Ta je presenetljivo zmagal na še enkrat daljši razdalji.

Cole Hocker je presenetil v finalu teka na 5.000 m. Foto: Reuters

Kmalu zatem je sledil hud naliv in na začetku finala v disku ter na zaključku skoka v višino so tik pred štafetnimi nastopi prekinili tekmovanje. Štafete so kljub temu kmalu nadaljevale, tehnični disciplini pa precej pozneje.

Najprej je v štafeti na stadionski krog slavila četverica iz Bocvana, sedem stotink za njimi so bili trikratni zaporedni prvaki iz ZDA (2:57,83). Slednji so vodili še 20 m pred ciljem, ko je Busanga Collena Kebinatshipija prehitel Američana Raija Benjamina, posamičnega prvaka v teku na 400 m. Bron je po ogledu fotofiniša z istim časom kot ZDA osvojila Južnoafriška republika (2:57,83), razlika je bila dve tisočinki sekunde.

Američani so bili v sobotnih kvalifikacijah štafet diskvalificirani, a so po pritožbi dobili priložnost za nastop. Njihove rojakinje, ki jih je vodila svetovna prvakinja na 400 m Sydney McLaughlin-Levrone, je prepričljivo osvojila zlato pred Jamajko (3:19,25) in Nizozemsko s Femke Bol, aktualno svetovno prvakinjo na 400 m ovire (3:20,18).

Izidi, končne odločitve: Moški: - 5000 m:

1. Cole Hocker (ZDA) 12:58,30

2. Isaac Kimeli (Bel) 12:58,78

3. Jimmy Gressier (Fra) 12:59,33 - 4 x 100 m:

1. ZDA 37,29

2. Kanada 37,55

3. Nizozemska 37,81 - 4 x 400 m:

1. Bocvana 2:57,76

2. ZDA 2:57,83

2. Južnoafriška republika 2:57,83 - deseteroboj:

1. Leo Neugebauer (Nem) 8804

2. Ayden Owens-Delerme (PRi) 8784

3. Kyle Garland (ZDA) 8703 - met diska:

1. Daniel Stahl (Šve) 70,47 m

2. Mykolas Alekna (Lit) 67,84 m

3. Alex Rose (Sam) 66,96 m

…

8. Kristjan Čeh (Slo) 63,07 m Ženske: - 800 m:

1. Lilian Odira (Ken) 1:54,62

2. Georgia Hunter Bell (VBr) 1:54,90

3. Keely Hodgkinson (VBr) 1:54,91 - 4 x 100 m:

1. ZDA 41,75

2. Jamajka 41,79

3. Nemčija 41,87 - 4 x 400 m:

1. ZDA 3:16,61

2. Jamajka 3:19,25

3. Nizozemska 3:20,18 - višina:

1. Nicola Olyslagers (Avs) 2,00

2. Maria Zodzik (Pol) 2,00

3. Jaroslava Mahučik (Ukr) 1,97

. Angelina Topić (Srb) 1,97

