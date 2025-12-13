Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej Mitja Šivic slovenska hokejska reprezentanca

Sobota, 13. 12. 2025, 9.54

32 minut

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupine A, Bled, peti krog

Mladi Slovenci SP zaključujejo proti neporaženim Norvežanom, ki so na poti v elito

U20, slovenska hokejska reprezentanca do 20 let | Mladi slovenski hokejisti bodo domače svetovno prvenstvo, na katerem jim je uspelo obstati v tem rangu tekmovanja, končali s tekmo proti neporaženi Norveški. | Foto Domen Jančič/HZS

Mladi slovenski hokejisti bodo domače svetovno prvenstvo, na katerem jim je uspelo obstati v tem rangu tekmovanja, končali s tekmo proti neporaženi Norveški.

Foto: Domen Jančič/HZS

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo domače svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, končala ob 19.30 proti Norveški, ki se ji nasmiha prvo mesto, ki edino vodi v elito. Možnost zanj ima sicer še Avstrija, a bi ob svoji zmagi morala računati tudi na slovensko pomoč. Severni sosedi se bodo za konec merili s Kazahstanom. Slovenci so si že pred zadnjim dnem zagotovili obstanek, kar je bil prvi cilj. Za obstanek se bosta na prvi tekmi dneva borili Francija in Ukrajina.

hokejski plošček pak
Sportal Mladi Slovenci po preobratu uresničili prvi cilj

Slovenci so na domačem tekmovanju v drugem razredu svetovnega hokeja do 20 let najprej klonili pred Avstrijo z 2:5, nato izgubili proti Kazahstanu po kazenskih strelih s 4:5, sledila je pomembna zmaga nad Ukrajino s 4:3, nato pa še zmaga nad Francijo s 5:4 po podaljšku, s katero so dokončno potrdili obstanek v tem rangu tekmovanja, kar je bil prvi cilj selektorja Mitje Šivica in njegovih varovancev.

Te danes čaka še zadnja tekma, ob 19.30 jim bo nasproti stala Norveška, ki je tik pred napredovanjem v elito. Nekaj možnosti za to imajo sicer še Avstrijci, ki se bodo pomerili s Kazahstanci, a bi morali ob svoji zmagi računati tudi na slovensko pomoč.

Pomembna bo tudi uvodna tekma dneva ob 12.30 med Ukrajino in Francijo, saj reprezentanci odločata o tem, katera bo obstala v tem razredu in katera bo z zadnjega mesta nazadovala v nižji rang tekmovanja.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Sobota, 13. december 

Lestvica:

Nedelja, 7. december 

Ponedeljek, 8. december 

Sreda, 10. december 

Četrtek, 11. december 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

HDD Jesenice
Sportal Jeseničani slavili po kazenskih strelih

hokej Mitja Šivic slovenska hokejska reprezentanca
