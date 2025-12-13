Mladi Slovenci SP zaključujejo proti neporaženim Norvežanom, ki so na poti v elito

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo domače svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, končala ob 19.30 proti Norveški, ki se ji nasmiha prvo mesto, ki edino vodi v elito. Možnost zanj ima sicer še Avstrija, a bi ob svoji zmagi morala računati tudi na slovensko pomoč. Severni sosedi se bodo za konec merili s Kazahstanom. Slovenci so si že pred zadnjim dnem zagotovili obstanek, kar je bil prvi cilj. Za obstanek se bosta na prvi tekmi dneva borili Francija in Ukrajina.

Slovenci so na domačem tekmovanju v drugem razredu svetovnega hokeja do 20 let najprej klonili pred Avstrijo z 2:5, nato izgubili proti Kazahstanu po kazenskih strelih s 4:5, sledila je pomembna zmaga nad Ukrajino s 4:3, nato pa še zmaga nad Francijo s 5:4 po podaljšku, s katero so dokončno potrdili obstanek v tem rangu tekmovanja, kar je bil prvi cilj selektorja Mitje Šivica in njegovih varovancev.

Te danes čaka še zadnja tekma, ob 19.30 jim bo nasproti stala Norveška, ki je tik pred napredovanjem v elito. Nekaj možnosti za to imajo sicer še Avstrijci, ki se bodo pomerili s Kazahstanci, a bi morali ob svoji zmagi računati tudi na slovensko pomoč.

Pomembna bo tudi uvodna tekma dneva ob 12.30 med Ukrajino in Francijo, saj reprezentanci odločata o tem, katera bo obstala v tem razredu in katera bo z zadnjega mesta nazadovala v nižji rang tekmovanja.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled Sobota, 13. december Lestvica: Nedelja, 7. december Ponedeljek, 8. december Sreda, 10. december Četrtek, 11. december