Šibenik v Mariboru: ob Dravi zadišalo po Dalmaciji

V središču Maribora je danes za nekaj ur zavladalo pravo dalmatinsko vzdušje. Mesto Šibenik, Turistična skupnost mesta Šibenik, Turistična skupnost Šibeniško-kninske županije in Hrvaška turistična skupnost so na dogodku »Šibenik v Mariboru« predstavili turistično ponudbo šibeniške regije ter obiskovalcem približali koncept tradicionalne dalmatinske marende – obroka, ki v Dalmaciji že dolgo pomeni veliko več kot le hrano.

Dogodka so se udeležili številni predstavniki turističnega sektorja, medijev in strokovne javnosti, obiskovalci pa so lahko okušali tradicionalne dalmatinske jedi in lokalne specialitete ter ob dalmatinski glasbi za nekaj ur začutili del mediteranskega načina življenja.

Marenda kot del dalmatinskega vsakdana

Marenda ima v Dalmaciji posebno mesto. Nekoč je bilo povsem običajno, da so žene ob točno določeni uri možem na delo prinašale sveže pripravljeno marendo, zaradi česar so ulice zadišale po domači hrani. Prav zato marenda še danes velja za simbol dalmatinskega načina življenja – trenutek, ko se delo za kratek čas ustavi, ljudje pa se zberejo okoli mize. Na območju Šibenika si zato prizadevajo, da bi marenda postala še bolj prepoznaven del turistične ponudbe in eden ključnih avtentičnih produktov šibeniške regije.

"Marenda je eden najpomembnejših elementov kulinarične identitete celotne Dalmacije, vključno s šibeniškim območjem. Ni zgolj hrana, temveč pravo utelešenje mediteranskega načina življenja," je povedal Krešimir Šakić, direktor Turistične skupnosti Šibeniško-kninske županije.

"S tovrstnimi dogodki, ki jih skozi pomladne in jesenske mesece organiziramo v Šibeniku in širši regiji, želimo prispevati k ohranjanju tradicije marende ter obiskovalcem približati avtentičen dalmatinski način življenja. Tokrat pa smo delček te zgodbe z veseljem prinesli tudi našim prijateljem v Maribor in Slovenijo."

Direktor Turistične skupnosti mesta Šibenik Dino Karađole je ob tem je izpostavil tudi širšo turistično ponudbo regije: "Šibenik je mesto z izjemno bogato kulturno in naravno dediščino. Ponosni smo, da imamo kar dva spomenika pod zaščito Unesca – katedralo sv. Jakova in trdnjavo sv. Nikole, v neposredni bližini pa se nahajata tudi narodna parka Krka in Kornati. Prav kombinacija kulture, narave, gastronomije in mediteranskega načina življenja je razlog, da se številni gostje v Šibenik radi vračajo."

Šibenik ostaja priljubljena izbira slovenskih gostov

"V izjemno čast in veselje nam je, da lahko v Mariboru predstavljamo turistično ponudbo mesta Šibenik in njegove širše regije, saj gre za eno najbolj privlačnih turističnih območij na Hrvaškem, ki ponuja celoletne turistične vsebine," je povedal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić.

"Slovenski obiskovalci šibeniško regijo zelo dobro poznajo in ji ostajajo zvesti že vrsto let. Gre za destinacijo, ki ponuja popolno kombinacijo edinstvenih naravnih lepot, kulturno-zgodovinskih znamenitosti, bogate gastronomske ponudbe in raznolikih nastanitev," je dodal Bonifačić.

Posebej je izpostavil tudi pomen dogodka za povezovanje s slovenskim trgom: "Še posebej lepo pa je, da lahko mesto Šibenik s svojim obiskom v Mariboru izkaže iskreno zahvalo številnim slovenskim gostom, tokrat še posebej Štajercem. Zato smo danes povabili številne deležnike turizma iz tega dela Slovenije, da skupaj ustvarimo prijetno in sproščeno srečanje."

Ob zaključku se je zahvalil tudi partnerjem dogodka: "Posebna zahvala gre Turističnemu uradu in Mestni občini Maribor ter lokalnim medijem za podporo pri organizaciji dogodka. Verjamem, da smo danes uspeli približati vsaj del šibeniškega duha, kulinarike in tradicije – in da se že veselimo naslednjega srečanja v Šibeniku."

Naročnik oglasne vsebine je Hrvaška turistična skupnost.