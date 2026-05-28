Četrtek,
28. 5. 2026,
12.53

La Dolce Vita by Lisca

Poletje v znamenju mediteranskega glamurja, samozavesti in brezčasne elegance

Lisca | Foto arhiv ponudnika

Lisca je letošnje poletje odprla z dogodkom "La Dolce Vita by Lisca", ki je v sproščenem mediteranskem ambientu združil modo, ženstvenost in uživanje v trenutku. Dogodek je potekal v poletnem vzdušju ob morju, na bazenu in jahti, kjer so ustvarjalke vsebin nosile izbrane modele Lisca kopalk in modnih oblačil. Lisca je tako na inovativen način predstavila svež in trendovski dizajn nove kolekcije letošnje pomladno-poletne sezone ter sodobno vizijo Lisca ženske, ki samozavestno uživa prav v vsakem trenutku dneva.

Dogodek "La Dolce Vita by Lisca" je odražal sodobno poletno zgodbo ženske, ki si želi lahkotnosti, elegance in samozavesti – od jutranjih trenutkov ob morju do glamuroznih poletnih večerov. V ospredju so bili dovršeni kroji, modni detajli in lahkotni materiali, ki združujejo udobje, podporo in sofisticiran videz.        

La Dolce Vita | Foto: Lisca Foto: Lisca Izbrane modne navdušenke iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Severne Makedonije so na edinstven način predstavile svojo interpretacijo Liscine kolekcije kopalk in vrhnjih oblačil in ustvarile nepozabne modne zgodbe, ki bodo zagotovo navdihnile tudi obstoječe in potencialne Liscine stranke.

La Dolce Vita | Foto: Lisca Foto: Lisca Letošnja kolekcija navdih črpa iz toplih poletnih destinacij in brezčasnega mediteranskega življenjskega sloga.          

Serija Egypt navdušuje z eksotičnim pridihom, luksuznimi detajli in elegantnimi kroji, medtem ko Cairo prinaša sofisticirano ženstvenost in prefinjene modne silhuete. Sproščeno mediteransko energijo v kolekcijo vnaša Calvi, Mexico navdušuje z živahnimi barvami in poletnimi potiski, Portofino pa uteleša brezčasno italijansko eleganco ter kolekcija Sydney glamurozen mornarski pridih.

La Dolce Vita | Foto: Lisca Foto: Lisca Posebno mesto v kolekciji imajo tudi poletne obleke in "beachwear" kosi, ki ustvarjajo popoln poletni stajling – od lahkotnih tunik in kaftanov do elegantnih oblek za večerne trenutke ob morju ali bazenu. Kolekcija tako ustvarja popoln La Dolce Vita občutek brezskrbnega poletja.

Večer je Lisca zaključila z luksuzno večerjo ob bazenu, kjer je v elegantnem ambientu, ob sončnem zahodu dodatno zaživela celotna zgodba dogodka. Gostje so večer preživele v izbranih kosih iz kolekcije Blue Lagoon, ki s sofisticiranimi odtenki modrine, lahkotnimi materiali in elegantnimi kroji odraža sodoben mediteranski glamur in brezčasno poletno eleganco.

Naročnik oglasne vsebine je Lisca. 

