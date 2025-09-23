Tina Šutej kolajno na ogled postavila še doma: Izplačalo se je čakati

Tina Šutej je na 20. svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu, ki se je končalo v nedeljo, osvojila tretje mesto v skoku s palico. Edino slovensko medaljo s prvenstvu na Japonskem je na ogled predstavila še domači javnosti. Prišla je do sedmega odličja na velikih tekmah v karieri in tretjega letos.

"Mislim, da to moj največji uspeh doslej. Poleg olimpijskih iger je SP na prostem najbolj prestižna tekma v atletiki. Dolgo sem čakala na to medaljo, izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih. V Tokio sem odšla s sedmim izidom sezone med udeleženkami, a sem iz sebe iztisnila maksimum in mi je ob podpri ekipe uspelo. Dosegla sem svoj najboljši izid sezone in premagala dovolj tekmic, da sem se povzpela na zmagovalni oder," je novinarski konferenci v slovenski prestolnici povedala Šutej.

Pri 36 letih še ni rekla zadnje besede, vse članske medalje je dosegla po dopolnjenem tridesetem letu. "Čestitam ti za uspeh kariere, da si bila vztrajna na poti in dokazala, da to na kocu obrodi sadove," ji je pohvale izrekel generalni direktor GEN energije Dejan Paravan, ki ji je nato skupaj z direktorjem Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejcem Jerašo izročil simbolni ček za 6000 evrov kot nagrado za odličje.

Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče bi bilo dobro posloviti od atletike, ko sem na vrhu. Te odločitve še ne mislim sprejeti in če bom dovolj zdrava, bom nadaljevala. Skakanje imam še vedno zelo rada," je pojasnila Šutej.

Kranjc jo bo podprl ne glede na odločitev

Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. "Zavedam, se, da vsaka sezona zahteva veliko energije, časa in truda. Sam sem tu zato da ji pomagam, da bo čim boljša. Glede na to, kar je povedala, greva v nov ciklus, v nove zmage."

Jeraša je izpostavil, da je bila že pred SP letošnje leto ena najuspešnejših sezon slovenske atletike. "To smo nadaljevali v Tokiu. Osvojili smo napovedano medaljo in štiri finalne uvrstitve. Tako smo nadaljevali tradicijo vračanja z medaljami iz velikih tekmovanj. Stopničke višje nam po spletu okoliščin ni uspelo stopiti. Konkurenca skoraj 200 držav sveta pomeni, da odličja niso samoumevna," je ocenil Jeraša. Foto: Aleš Fevžer

Drugi v slovenski ekipi je bil na osmem mestu Kristjan Čeh, ki se v dežju že po uradnem koncu prvenstva v krogu za izmet diska ni znašel, da bi ubranil srebro s prejšnjega SP v Budimpešti. Poročen je z estonsko metalko kladiva Anna Mario, ki je bila po prvenstvu deležna nekaj napadov na družabnih omrežjih in ji je Čeh stopil v bran.

"Širša javnost mora razumeti in podpirati športnika tudi tedaj, ko se ne izteče vse po pričakovanjih. Športnik in njegova ekipa so tisti, ki so vložili največ truda, energije v pripravo na tekmovanja in so posledično sami ob neuspehu najbolj razočarani. Zagotovo ni prav, da del javnosti v takih primerih na