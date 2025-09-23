Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
16.31

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Milan Kranjc Tokio 2025 atletika Tina Šutej

Torek, 23. 9. 2025, 16.31

1 ura, 27 minut

Vrnila se je v domovino

Tina Šutej kolajno na ogled postavila še doma: Izplačalo se je čakati

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tina Šutej | "Izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih," pravi Tina Šutej. | Foto Aleš Fevžer

"Izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih," pravi Tina Šutej.

Foto: Aleš Fevžer

Tina Šutej je na 20. svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu, ki se je končalo v nedeljo, osvojila tretje mesto v skoku s palico. Edino slovensko medaljo s prvenstvu na Japonskem je na ogled predstavila še domači javnosti. Prišla je do sedmega odličja na velikih tekmah v karieri in tretjega letos.

Tina Šutej, Tokio 2025
Sportal Tini Šutej se je z ramen odvalila velika skala: Olajšanje!
Tina Šutej, SP
Sportal Tina Šutej s trenerjem dobila motiv, da njuna zgodba še ni končana

"Mislim, da to moj največji uspeh doslej. Poleg olimpijskih iger je SP na prostem najbolj prestižna tekma v atletiki. Dolgo sem čakala na to medaljo, izplačalo se je čakati in priti na ta položaj po dveh četrtih mestih. V Tokio sem odšla s sedmim izidom sezone med udeleženkami, a sem iz sebe iztisnila maksimum in mi je ob podpri ekipe uspelo. Dosegla sem svoj najboljši izid sezone in premagala dovolj tekmic, da sem se povzpela na zmagovalni oder," je novinarski konferenci v slovenski prestolnici povedala Šutej.

Pri 36 letih še ni rekla zadnje besede, vse članske medalje je dosegla po dopolnjenem tridesetem letu. "Čestitam ti za uspeh kariere, da si bila vztrajna na poti in dokazala, da to na kocu obrodi sadove," ji je pohvale izrekel generalni direktor GEN energije Dejan Paravan, ki ji je nato skupaj z direktorjem Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejcem Jerašo izročil simbolni ček za 6000 evrov kot nagrado za odličje.

Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. | Foto: Aleš Fevžer Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče bi bilo dobro posloviti od atletike, ko sem na vrhu. Te odločitve še ne mislim sprejeti in če bom dovolj zdrava, bom nadaljevala. Skakanje imam še vedno zelo rada," je pojasnila Šutej.

Kranjc jo bo podprl ne glede na odločitev

Njen trener Milan Kranjc je dejal, da jo bo podprl pri vseh njenih odločitvah. "Zavedam, se, da vsaka sezona zahteva veliko energije, časa in truda. Sam sem tu zato da ji pomagam, da bo čim boljša. Glede na to, kar je povedala, greva v nov ciklus, v nove zmage."

Jeraša je izpostavil, da je bila že pred SP letošnje leto ena najuspešnejših sezon slovenske atletike. "To smo nadaljevali v Tokiu. Osvojili smo napovedano medaljo in štiri finalne uvrstitve. Tako smo nadaljevali tradicijo vračanja z medaljami iz velikih tekmovanj. Stopničke višje nam po spletu okoliščin ni uspelo stopiti. Konkurenca skoraj 200 držav sveta pomeni, da odličja niso samoumevna," je ocenil Jeraša. Tina Šutej | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Drugi v slovenski ekipi je bil na osmem mestu Kristjan Čeh, ki se v dežju že po uradnem koncu prvenstva v krogu za izmet diska ni znašel, da bi ubranil srebro s prejšnjega SP v Budimpešti. Poročen je z estonsko metalko kladiva Anna Mario, ki je bila po prvenstvu deležna nekaj napadov na družabnih omrežjih in ji je Čeh stopil v bran.

"Širša javnost mora razumeti in podpirati športnika tudi tedaj, ko se ne izteče vse po pričakovanjih. Športnik in njegova ekipa so tisti, ki so vložili največ truda, energije v pripravo na tekmovanja in so posledično sami ob neuspehu najbolj razočarani. Zagotovo ni prav, da del javnosti v takih primerih na

Tina Šutej
Sportal Tina Šutej na SP osvojila prvo odličje, Guček 14. v polfinalu
Peruth Chemutai
Sportal Grozljivo, kakšna smola Ugandčanke! Šla po zlato, končala v bolnišnici.
Sabastian Sawe
Sportal Kenijec Sawe z najboljšim letošnjim časom najboljši na maratonu v Berlinu
Kristjan Čeh, Tokio 2025
Sportal V težkih razmerah veliko razočaranje za Kristjana Čeha
Kristjan Čeh, Tokio 2025
Sportal Čeh razočaran: Krog za izmet je postal kot ogledalo, bilo je zelo nevarno
Tokio 2025, ameriški štafeti 4x100 in 4x400
Sportal Melissa Jefferson-Wooden izenačila dosežek legendarne Jamajčanke
Kristjan Čeh
Sportal Žena Kristjana Čeha: Bilo je grozljivo
Milan Kranjc Tokio 2025 atletika Tina Šutej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.