Sreda,
17. 9. 2025,
13.08

Tokio, svetovno prvenstvo v atletiki

Tina Šutej na SP osvojila prvo odličje!

Tina Šutej | Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu na Japonskem osvojila bronasto odličje. | Foto Guliverimage

Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu na Japonskem osvojila bronasto odličje.

Foto: Guliverimage

Slovenska atletinja Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila bronasto odličje (480 cm). Za svojim absolutnim državnim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, je zaostala le za dva centimetra. Za dvojno ameriško zmago sta poskrbeli Katie Moon (490) in Sani Morris (485). Matic Ian Guček, bronast z evropskega prvenstva za mlajše člane, je v polfinalu teka na 400 m ovire z rezultatom 48,51 osvojil 14. mesto.

Finale, skok s palico (ž):
Tekmovalka                          Višina  
1. Katie Moon (ZDA)               4.90m
2. Sani Morris (ZDA)               4.85m
...
3. Tina Šutej (Slo)                 4.80m
...

4. Amalie Švabikova (Češ)     4.75m
5. Angelica Moser (Švi)          4.65m
6. Hana Moll (Zda)                 4.65m
6. Amanda Moll (Zda)             4.65m
8. Olivia McTaggart (Nzl)        4.65m
8. Marie-Julie Bonnin (Fra)     4.65m
10. Imogen Ayris (Nzl)            4.45m
11. Chunge Niu (Kit)               4.45m
11. Roberta Bruni (Ita)            4.45m
Juliana DeMenis Campos (Bra)  /
Eliza McCartney (Nzl)                 /               

Četrti dan prvenstva je kot četrta po vrsti finale začela slovenska atletinja Tina Šutej. Pred njo so nastopile tri favoritinje. Tekmovanje je odprla Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah. Druga po vrsti je Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani. Tretja bo nato na zaletišču zmagovalka diamantne lige Katie Moon. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo sedaj skušala osvojiti tretjo zaporedno zlato medaljo na SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023.

Finale bi se moral začeti ob 13.10, a so ga organizatorji zaradi večjega števila finalist (14) prestavili na 12.25. Slovenska tekmovalka je tekmo odlično začela. Brez težav je preskočila začetno višino 4,45 m in suvereno premagala tudi višino 4,65. Zataknilo se je na višini 4.75m, kjer je Šutej letvico v prvem in drugem poskusu podrla, v tretjem poskusu pa je bila uspešna.

Višino 4,80 je Moon preskočila v prvem poskusu, Morris in Šutej pa v drugem. V igri za odličje je bila še Čehinja Amalie Švabikova, ki je bila na 4,8 dvakrat neuspešna, tako da se je odločila za nadaljevanje na višini 4,85. Ko je letvico podrla, je postalo jasno, da ima Šutej kolajno. Na koncu je osvojila bron, za zlato pa sta se potegovali Američanki.

Matic Ian Guček 14. v polfinalu 

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je nastopil v polfinalu na 400 metrov z ovirami. 21-letni slovenski rekorder je tekel v prvi od treh skupin. S časom 48,51 je v svoji skupini osvojil peto mesto, skupno pa je poskrbel za 14. najboljši rezultat. V finale sta napredovala prva iz vsake skupine ter dva preostala najhitrejša atleta.

