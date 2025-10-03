Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
3. 10. 2025,
22.47

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Balkan Skok s palico atletika Tina Šutej

Petek, 3. 10. 2025, 22.47

53 minut

Tina Šutej atletinja leta na Balkanu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tina Šutej | Tina Šutej je bila na svečani prireditvi Balkan Gala na Ptuju razglašena za najboljšo balkansko atletinjo leta. | Foto Guliverimage

Tina Šutej je bila na svečani prireditvi Balkan Gala na Ptuju razglašena za najboljšo balkansko atletinjo leta.

Foto: Guliverimage

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je bila na svečani prireditvi Balkan Gala na Ptuju razglašena za najboljšo balkansko atletinjo leta. Pri moških je prestižno nagrado prejel grški skakalec s palico Emmanouil Karalis, je v sporočilu za javnost zapisala Atletska zveza Slovenije.

Šutej je največ točk prejela za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Tokiu, pri točkovanju pa so se ji upoštevali še drugo mesto na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Nankingu, drugo mesto na evropskem dvoranskem prvenstvu v Apeldoornu ter zmaga na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru.

"Občutek je res super. Večkrat sem bila slovenska atletinja leta, to pa je neko novo priznanje na širšem območju in glede na to, da je v balkanski zvezi več kot 20 držav, je to res eno lepo priznanje. Sezona je bila vrhunska, tudi dejstvo, da sem med desetimi kandidatkam za evropsko atletinjo leta je nekaj neverjetnega. Možnosti za zmago vem, da so minimalne, a že to, da sem med kandidatkami je res lep dosežek," je po prejemu nagrade, ki jo je prejela iz rok predsednika Balkanske atletike Slobodana Brankovića, povedala Šutej.

"Ta sezona je bila res sanjska, na vseh štirih velikih tekmovanjih je Tina stala na stopničkah. Dejstvo, da je postala naj atletinja Balkana je prav tako svojevrsten dosežek glede na to, da balkanska zveza združuje 22 nacionalnih zvez in da v tej konkurenci uspeš biti najboljši, je res velika čast in lep dosežek. Njene uspehe so opazili tudi drugje po Evropi, saj je kandidatka tudi za evropsko atletinjo leto, kar je pa prav tako izjemno," pa je povedal njen dolgoletni trener Milan Kranjc.

Trener Tine Šutej Milan Kranjc. | Foto: Aleš Fevžer Trener Tine Šutej Milan Kranjc. Foto: Aleš Fevžer

Nagradi za vzhajajoči zvezdi sta prejela srbska skakalka v višino Angelina Topić ter bolgarski skakalec v daljino Božidar Sarabojukov.

Sprejet osnutek koledarja za leto 2026

Že v dopoldanskem času je na Ptuju potekal tudi kongres balkanske zveze, na katerem je bila osrednja tema koledar balkanskih atletskih tekmovanj za leto 2026. Osnutek koledarja je bil sprejet, dokončen in uradni seznam tekmovanj pa bo znan in predstavljen konec meseca na kongresu in konvenciji Evropske atletike v Gruziji. Slovenija v prihodnjem letu ne bo gostila balkanskih tekmovanj. Zadnje je bilo lani, ko je v Mariboru potekalo balkansko prvenstvo za mlajše mladince in mlajše mladinke.

Kongresa v najstarejšem slovenskem mestu so se udeležili predstavniki 20 zvez članic balkanske zveze, Atletsko zvezo Slovenije sta zastopala predsednik Primož Feguš in direktor Nejc Jeraša.

"Balkanska atletika ima dogovor, da si tekmovanja in ostale dogodke razdelimo. Atletska zveza Slovenije je letos prevzela organizacijo kongresa in gale, ker smo bili že precej zasedeni z organizacijo evropskega ekipnega prvenstva druge in tretje divizije v Mariboru. Mislim ,da je dogodek na Ptuju zelo dobro uspel, gostje so navdušeni, predvsem pa nas veseli, da je naj atletinja Balkana postala naša Tina Šutej," je ob tem dejal Feguš.

Preberite še:

Tina Šutej
Sportal Veliko priznanje za slovensko rekorderko, uvrščena je med evropsko elito
Cornelius Kiplagat
Sportal Nov primer dopinga v kenijski atletiki
Kristjan in Anna Maria Čeh, poroka
Trendi Slovenski rekorder Kristjan Čeh izbranko popeljal še pred oltar
Balkan Skok s palico atletika Tina Šutej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.