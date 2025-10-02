Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila bronasto odličje, letos je srebrni odličji osvojila tudi na dvoranskih prvenstvih, tako evropskem kot svetovnem, kot sokapetanka (ob Kristjanu Čehu) slovenske reprezentance pa je junija Sloveniji na ekipnem prvenstvu izdatno pomagala do zgodovinske uvrstitve v prvo divizijo evropske atletike. Zdaj je izkušena v Celju živeča Ljubljančanka ena od desetih kandidatk za evropsko atletinjo leta.

Glas za Tino Šutej lahko oddate tukaj.

Tina Šutej je pred tednom dni iz Tokia prinesla bronasto odličje. V finalu skoka s palico na svetovnem prvenstvu v japonski prestolnici je preskočila 4,80 metra in zaostala le za dvema izvrstnima Američankama Katie Moon (490) in Sani Morris (485). S 36 leti je v Celju živeča Ljubljančanka postala najstarejša dobitnica kolajne v skoku s palico na svetovnih prvenstvih, kot najboljša Evropejka pa se je zdaj uvrstila tudi na prestižen seznam šampionk, ki kandidirajo za evropsko atletinjo leta 2025.

Medalja še zdaleč ni bila samoumevna

Šutej je po dveh četrtih mestih na svetovnih prvenstvih v letih 2022 in 2023 le osvojila medaljo na največjem tekmovanju. "Da, mislim, da je to moj največji uspeh. Svetovno prvenstvo na prostem je poleg olimpijskih iger najprestižnejša tekma za atlete," je pred dnevi potrdila, da uspeh iz Tokia tudi sama vidi kot največjega v njeni karieri. A ni bilo enostavno, je še razlagala slovenska državna rekorderka (4,82 m leta 2023 v Ostravi). "Na prvenstvo sem prišla s sedmim prijavljenim rezultatom sezone, tako da medalja ni bila samoumevna, ampak jaz sem iz sebe iztisnila maksimum."

V Tokiu je le dva centimetra zaostala za svojim absolutnim državnim rekordom. Foto: Reuters

"Ojoj, spet smo štiri, upam, da se ne ponovi zgodba s prejšnjih SP"

V finalu SP v Tokiu je zanjo postalo nekoliko napeto na višini 4,75 metra. V dveh poskusih ji te višine ni uspelo preskočiti. "Tekmo sem začela s tršo palico kot v kvalifikacijah, ampak se je kar hitro izkazalo, da je premehka. Na višini 475 sem imela že naslednjo palico, ampak je bila tudi ta v prvem poskusu premehka. Šla sem na naslednjo, pa se je izkazalo, da sem bila v tistem trenutku tako dobra, da sem morala v tretjem skoku vzeti še tršo palico. Dobro sem se zbrala. Seveda sem bila malo nervozna, ampak sem vedela, da za medaljo to višino moram preskočiti. Čeprav so tudi druge tekmovalke podirale, sem vedela, da se bo našla vsaj še ena, ki bo to preskočila. In res je poleg mene to višino preskočila še Čehinja Švabikova. Malo sem že pomislila: Ojoj, spet smo štiri, upam, da se ne ponovi zgodba s prejšnjih dveh prvenstev. Ampak sem te misli zelo hitro odstranila iz glave, se zbrala in nato še na naslednji višini res prikazala en izjemen skok," je povzela napeto dogajanje s finala svetovnega prvenstva.

"Malo sem že pomislila: Ojoj, spet smo štiri, upam, da se ne ponovi zgodba iz prejšnjih dveh prvenstev." Foto: Reuters

O upokojitvi zdaj ne razmišlja več

Uspelo ji je, osvojila je prestižno odličje, v zbirki ima zdaj že sedem kolajn z največjih tekmovanj, pri dokaj zrelih letih pa niza odlične sezone. Čeprav je še pred kratkim razmišljala tudi o tem, da skakalno palico za vselej postavi v kot, zdaj o pokoju ne razmišlja več. "Definitivno si želim nadaljevati. Mogoče včasih pomislim, da bi se bilo dobro upokojiti zdaj, ko sem na vrhu. Ampak mislim, da te odločitve ne bom sprejela, je še zmeraj uživam v atletiki, še zmeraj rada tekmujem," pravi.

Dodatno potrditev ji zdaj daje tudi kandidatura za evropsko atletinjo leta. Ta izbor Evropske atletske zveze poteka v štirih delih. 25 odstotkov glasov prispevajo ljubiteljice in ljubitelji kraljice športa, 25 članice zveze, 25 novinarji in 25 strokovni svet Evropske zveze. Prihodnji teden bodo razglasili po tri finaliste iz štirih kategorij (atlet in atletinja leta ter vzhajajoče zvezde v moški in ženski kategoriji), vsi zmagovalci pa bodo znani na svečani podelitvi 25. oktobra.

Konkurenca je huda

Tina Šutej ima izjemno močno konkurenco, v kateri so svetovna prvakinja v teku na 400 m ovire, Nizozemka Femke Bol, evropska prvakinja v teku na 10 kilometrov in svetovna podprvakinja na 10.000 m iz Tokia, Italijanka Nadia Battocletti, svetovna podprvakinja na 800 m, Britanka Georgia Hunter-Bell, svetovna prvakinja na 100 m ovire, Švicarka Ditaji Kambundji, svetovna podprvakinja v sedmeroboju, Irka Kate O'Connor, evropska prvakinja v skoku v višino in bronasta s SP v Tokiu, Ukrajinka Jaroslava Mahučih, svetovna prvakinja v hitri hoji na 20 in 35 km, Španka Maria Perez, svetovna prvakinja v suvanju krogle, Nizozemka Jessica Schilder ter svetovna podprvakinja v metu diska, Nizozemka Jorinde van Klinken.

Armand Duplantis je letos spet izboljševal svetovni rekord v skoku s palico. Foto: Reuters

Za evropskega atleta leta kandidirajo svetovna rekorderja v metu diska in skoku s palico, Litovec Mykolas Alekna in Šved Armand Duplantis, svetovni prvak v skoku v daljino, Italijan Mattia Furlani, pa svetovni prvak v teku na 10.000 m, Francoz Jimmy Gressier, evropski prvak v tekih na 1.500 in 3.000 m, Norvežan Jakob Ingebrigtsen, svetovni prvak na 1.500 m, Portugalec Isaac Nader, svetovni prvak v deseteroboju, Nemec Leo Neugebauer, pa svetovni prvak v troskoku, Portugalec Pedro Pichardo, svetovni prvak v metu diska, Šved Daniel Stahl, ter svetovni dvoranski prvak v sedmeroboju, Norvežan Sander Skotheim.