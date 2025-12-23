Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

23. 12. 2025,
10.57

Dani Alves se po treh letih premora vrača na zelenice

Dani Alves | Dani Alves se bo po treh letih premora zaradi škandala z domnevnim posilstvom vrtača v nogomet. | Foto Reuters

Dani Alves se bo po treh letih premora zaradi škandala z domnevnim posilstvom vrtača v nogomet.

Foto: Reuters

Nekdanji brazilski branilec in član Barcelone Dani Alves se bo po treh letih premora zaradi škandala z domnevnim posilstvom 23-letnice vrnil k nogometu, poroča ESPN. Alves končuje nakup tretjeligaškega kluba Sporting de Sao Joao de Ver na Portugalskem. Po poročanju lizbonskega Radia Observador bo Alves za klub igral vsaj do junija 2026.

Dani Alves je bil zaradi škandala, ki je prišel na dan januarja 2023, prisiljen vzeti premor od nogometa. Februarja 2024 ga je sodišče v Barceloni obsodilo na 4,5 leta zapora. Športnik je moral žrtvi domnevnega posilstva plačati tudi 150.000 evrov odškodnine.

Dvainštiridesetletnega Brazilca so marca 2024 izpustili iz zapora Brians v Kataloniji po plačilu varščine v višini milijon evrov. Vendar nogometašu ni bilo dovoljeno zapustiti Španije.

Alves se je pritožil, višje sodišče Katalonije je 28. marca letos razveljavilo obsodbo. Tožilstvo se ni strinjalo z oprostilno sodbo, zadeva je zdaj na španskem vrhovnem sodišču.

Nekdanjega branilca Barcelone so aretirali 20. januarja 2023 po pritožbi ženske, ki je zatrjevala, da jo je nogometaš 30. decembra 2022 posilil na stranišču v barcelonski diskoteki Sutton.

Branilec, ki je v Evropi igral tudi za PSG, Juventus, Sevillo, se je zaradi sodnih težav, ki jih označuje kot najbolj mračno obdobje v življenju, spreobrnil v evangeličanskega pridigarja. Označuje se za "učenca Jezusa Kristusa" in redno deli svetopisemske citate in verska sporočila s svojimi 35 milijoni sledilcev.

