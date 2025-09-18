Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
9.11

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
sodišče nogomet Dani Alves

Četrtek, 18. 9. 2025, 9.11

31 minut

Dani Alves mora plačati odškodnino klubu v Mehiki

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Dani Alves | Dani Alves mora plačati odškodnino klubu v Mehiki | Foto Reuters

Dani Alves mora plačati odškodnino klubu v Mehiki

Foto: Reuters

Nekdanji profesionalni nogometaš Dani Alves mora svojemu nekdanjemu klubu v Mehiki izplačati odškodnino zaradi predčasne prekinitve pogodbe po obtožbah o posilstvu. Športna arbitraža v Lozani (Cas) je to odločitev sprejela šest mesecev po Alvesovi oprostilni sodbi v Španiji, poroča mehiški klub UNAM.

Dani Alves
Sportal Višje sodišče v Kataloniji razveljavilo obsodbo Danija Alvesa

Znesek odškodnine, ki jo mora plačati 42-letni Brazilec, za zdaj ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju medijev je mehiški klub prvotno zahteval več kot šest milijonov ameriških dolarjev (okoli pet milijonov evrov) odškodnine in povračilo pravic do podobe. Pogodba je vsebovala določila, če bi bil igralec vpleten v javni škandal.

Alves se je julija 2022 iz Barcelone preselil v Mehiko. Januarja 2023 so ga policisti aretirali med obiskom Barcelone. Obtožili so ga posilstva mlade ženske na stranišču nočnega kluba. Po obsodbi na štiri leta in pol zapora je pritožbeno sodišče marca Alvesa oprostilo. Sodišče je ugotovilo, da pričevanje ženske ni dovolj verodostojno.

Dani Alves
Sportal Dani Alves ostaja na prostosti
sodišče nogomet Dani Alves
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.