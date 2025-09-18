Dani Alves mora plačati odškodnino klubu v Mehiki

Nekdanji profesionalni nogometaš Dani Alves mora svojemu nekdanjemu klubu v Mehiki izplačati odškodnino zaradi predčasne prekinitve pogodbe po obtožbah o posilstvu. Športna arbitraža v Lozani (Cas) je to odločitev sprejela šest mesecev po Alvesovi oprostilni sodbi v Španiji, poroča mehiški klub UNAM.

Znesek odškodnine, ki jo mora plačati 42-letni Brazilec, za zdaj ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju medijev je mehiški klub prvotno zahteval več kot šest milijonov ameriških dolarjev (okoli pet milijonov evrov) odškodnine in povračilo pravic do podobe. Pogodba je vsebovala določila, če bi bil igralec vpleten v javni škandal.

Alves se je julija 2022 iz Barcelone preselil v Mehiko. Januarja 2023 so ga policisti aretirali med obiskom Barcelone. Obtožili so ga posilstva mlade ženske na stranišču nočnega kluba. Po obsodbi na štiri leta in pol zapora je pritožbeno sodišče marca Alvesa oprostilo. Sodišče je ugotovilo, da pričevanje ženske ni dovolj verodostojno.