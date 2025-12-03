Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ian Wright nogomet Adam Collard Laura Woods

Sreda, 3. 12. 2025, 9.03

9 minut

Voditeljica Laura Woods se je zgrudila med prenosom v živo #video

Laura Woods | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V torek zvečer je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek voditeljice Laure Woods, potem ko se je zgrudila med vodenjem studia med prijateljsko tekmo ženskih reprezentanc Anglije in Gane v torek v Southamptonu. Woods se je po dogajanju že odzvala na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da se počuti dobro.

Angleška športna voditeljica Laura Woods je v torek povzročila zaskrbljenost med gledalci, potem ko se je zgrudila med neposrednim studijskim prenosom. Woods je oddajo vodila iz Southamptona, ko je nenadoma padla naprej, v zadnjem trenutku pa sta jo ujela strokovna sokomentatorja Ian Wright in Anita Asante. Ob dogajanju so hitro prekinili prenos, vendar je pri prenosu ostal zvok in je bilo zato mogoče slišati, kako Wright Woods zaskrbljeno sprašuje, če je v redu.

Po reklamnem bloku je vodenje oddaje nadaljevala Katie Shanahan, ki je pojasnila, da se je Woods slabo počutila in da je že v rokah zdravstvenega osebja. "Verjetno ste opazili, da Laure Woods ni več tukaj, ker se je slabo počutila, vendar je v varnih rokah," je dejala Shanahan.

Kmalu po dogajanju se je na družbenih omrežjih oglasila tudi Woods. "Bog, to je bilo čudno. Opravičujem se vsem za skrb, dobro sem. Čudovito zdravstveno osebje v Southamptonu je dejalo, da je verjetno virus in da potrebujem le nekaj dni počitka in hidracije. Sram me je, da se je to zgodilo na televiziji, a velika hvala mojim kolegom na ITV, ki so na vso moč skrbeli zame. In hvala Wrightu in Neetsu, da sta me ujela. Še enkrat, oprostite," je zapisala Woods.

Oglasil se je tudi njen zaročenec, s katerim imata sina, Adam Collard, in na X zapisal: "Laura je v redu in s pravimi ljudmi. Hvala vsem za prijazna sporočila." Collard je bil sicer tudi udeleženec dveh sezon priljubljenega britanskega resničnostnega šova Otok ljubezni.

