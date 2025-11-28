Veronu in njegovemu klubu kazen zaradi neprimernega obnašanja igralcev

Predsedniku argentinskega nogometnega kluba Estudiantes de la Plata Juanu Sebastianu Veronu je bil s strani argentinske nogometne zveze (Afa) izrečen polletni suspenz glede vseh aktivnosti, povezanih z nogometom. Z dvema tekmama prepovedi igranja so bili kaznovani tudi igralci omenjenega kluba, ki so sodelovali v incidentu, poroča Reuters.

Klub je bil ob tem kaznovan z dobrimi 71.000 evri denarne kazni. Afa je ob tem pojasnila, da bodo lahko nogometaši omenjene kazni odslužili v prihodnji sezoni, pri čemer kapetan ekipe Santiago Nunez ne bo smel nositi kapetanskega traku še naslednje tri mesece.

Kazni so posledica dejstva, da so nogometaši izrazili nestrinjanje z odločitvijo argentinske nogometne zveze, ki je s spremembo pravil za državne prvake razglasila moštvo Rosaria Central. Omenjena ekipa je v ligaškem delu prvenstva zbrala 66 točk in ima štiri točke prednosti pred Boco Juniors.

Rosariu bi morali nogometaši Estudiantesa na medsebojnem srečanju pripraviti špalir za prvaka v osmini finala končnice drugega dela argentinskega državnega prvenstva, a so namesto tega njegovim nogometašem ob prihodu na igrišče obrnili hrbet.

Slednji so državni prvaki postali potem, ko so v obeh delih državnih prvenstva imenovanih apertura (poteka od januarja do junija) in clausura (poteka od julija do decembra) osvojili največ točk v ligaškem delu obeh tekmovanj. Do sedaj so pravila velevala, da si moštvo, ki zbere največ točk v tem delu tekmovanja, zagotovi zgolj mesto v pokalu Libertadores, ne pa tudi naslova prvaka.

Tako apertura kot clausura se namreč zaključita po bojih na izpadanje, v katere napreduje po osem najboljših moštev iz obeh cone A in cone B. Po prejšnjih pravilih je prvaka nato določila tekma med zmagovalcema obeh turnirjev.

Tekma med Rosariem in Estudiantesom se je sicer končala z izidom 1:0 v korist slednjega.